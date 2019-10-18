نيانت يدير لقاء الزمالك وجينيراسيون.. شاهد مأساة الإسماعيلي وتتويج محرز من القاهرة

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الكاميروني سيدي أليوم نيانت حكما للقاء الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يستعد لمواجهة جينيراسيون في الـ 24 من شهر أكتوبر الحالي في لقاء إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

أزمة كبيرة شهدها موعد لقاء الزمالك وجينيراسيون بعدما تمسك الأخير برفض اللعب في ملعب برج العرب، وفي النهاية قرر الاتحاد الإفريقي إقامة المباراة يوم 24 أكتوبر.

الكاميروني نيانت سيدير لقاء الزمالك وجينيراسيون وآخر ظهور له في مصر كان في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وأدار نيانت لقاء افتتاح أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي في لقاء انتهى بفوز الفراعنة بهدف محمود حسن "تريزيجيه".

كما أدار الكاميروني صاحب الـ 38 عاما لقاء فوز منتخب المغرب على كوت ديفوار بهدف مقابل لا شيء في دور المجموعات.

وانتصر المنتخب التونسي بثلاثية مقابل لا شيء على منتخب مدغشقر في ربع نهائي أمم إفريقيا، في لقاء أداره نيانت.

ورفع رياض محرز وكتيبة الجزائر لقب أمم إفريقيا من مصر بعد الفوز على السنغال بهدف مقابل لا شيء، في نهائي أداره الحكم الكاميروني.

أزمة الإسماعيلي

نيانت كان شاهدا على مأساة استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية بسبب أحداث لقاء الدراويش أمام الإفريقي التونسي.

لقاء لم يكتمل بسبب أحداث الشغب من بعض جماهير الدراويش عندما كانت النتيجة تُشير لتقدم الإفريقي 2-1، قبل أن يُنهي الحكم اللقاء في الدقيقة 83.

وأعلن الاتحاد الإفريقي بعدها قرار استبعاد الإسماعيلي "بناءً على تقرير الحكم نيانت".

وأشار الكاف إلى أن "الحكم ذكر في تقريره أن جماهير الإسماعيلي ألقت حجارة وزجاجات مياه على الحكم المساعد والفريق الضيف خاصة في الدقيقة 86 أثناء تنفيذ لاعب الإفريقي لركلة ركنية".

وأضاف تقرير الحكم إلى أنه فشل في استكمال المباراة ليقرر إلغاءها ويتوجه الفريقان وطاقم الحكام إلى غرف خلع الملابس تحت حماية الأمن لتجنب التعرض للأذى من الجماهير.

وبناء عليه، قررت اللجنة المنظمة للبطولة استبعاد الإسماعيلي وقتها من البطولة.

مع الزمالك

وسبق للحكم الكاميروني إدارة 5 مباريات لـ الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك انتصر مرتين وخسر 3 مرات تحت إدارة نيانت.

آخر لقاء أداره نيانت لـ الزمالك كان أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2016.

الزمالك وقتها خسر 5-2 ولكنه وصل لنهائي البطولة بفضل الانتصار ذهابا برباعية مقابل لا شيء.

كما انتصر الزمالك بخماسية مقابل لا شيء أمام نكانا الزامبي في2014، وعلى إفريقا سبور 1-0 في 2012 مع الحكم الكاميروني.

وسبق لـ نيانت إدارة قمة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

أدار لقاء دور المجموعات عام 2013 في الجونة الذي انتهى بفوز الأهلي 4-2.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون من هنا

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