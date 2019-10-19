مواعيد مباريات السبت 19 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك أمام المقاولون وصدامات بالجملة

بعد أسبوعين من التوقف الدولي الممل، تعود عجلة كرة القدم للدوران بسرعة انفجارية اليوم السبت.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات السبت 19 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

كانت الجماهير المصرية على موعد مع القمة حتى تم تأجيل المباراة، والبديل سيكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

المباراة المقدَمة من الجولة الخامسة للدوري المصري تقام في الثامنة مساءً، وتُنقل عبر أون سبورت، وتايم سبورتس الأرضية.

الدوري الإنجليزي

وفي إنجلترا تُلعب 8 مباريات، تبرز فيها مباراة الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي: أستون فيلا أمام برايتون في الرابعة عصرًا، وتُنقل عبر beIN Sports 7.

كما يستقبل تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد في نفس التوقيت، وتُنقل عبر beIN Sports 2.

كما يحل مانشستر سيتي ضيفا على كريستال بالاس في السادسة والنصف مساء عبر beIN Sports 2.

وفي دوري القسم الثاني يلعب وست بروميتش ألبيون فريق أحمد حجازي أمام ميدلسبره في الرابعة عصرا للحفاظ على صدارته.

الدوري الإسباني

مبكرا للغاية، يحل برشلونة ضيفا على إيبار في الواحدة ظُهرا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 3.

وفي قمة الجولة يلعب أتليتكو مدريد أمام فالنسيا في الرابعة عصرا، وتُنقل عبر beIN Sports 3.

وفي ختام يوم الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا في التاسعة مساء عبر beIN Sports 3.

الدوري الإيطالي

وفي إيطاليا يستقبل نابولي نظيره هيلاس فيرونا في السادسة مساء عبر beIN Sports 4.

وعبر نفس القناة، يستقبل يوفنتوس حامل اللقب منافسه بولونيا في التاسعة إلا ربع مساءً.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يلعب دربي بافاريا أمام أوجسبورج في الثالثة والنصف عصرا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 5.

وفي السادسة والنصف مساء، يحل المتصدر بوروسيا مونشنجلادبخ ضيفا على بوروسيا دورتموند عبر beIN Sports 5 أيضا.

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