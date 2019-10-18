طلعت يوسف: تعثرنا بفعل فاعل.. هل يمكن أن يحدث لـ الأهلي والزمالك ما تعرضنا له؟

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 23:33

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

يرى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري إن فريقه تعثر بالتعادل أمام وادي دجلة "بفعل فاعل".

الاتحاد السكندري تعادل مع دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

لقاء شهد اعتراضات بالجملة على طاقم التحكيم بقيادة أحمد العدوي. (طالع التفاصيل)

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وقال طلعت يوسف: "التعثر كان بفعل فاعل".

وأردف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "لا أتهم أي شخص، ولكن حجم التركيز من الطاقم التحكيمي لم يكن على المستوى المعهود وهذا يضرنا كثيرا".

وتساءل "إذا كان الأهلي أو الزمالك بدلا منا اليوم، هل كانت ستسير الأمور بنفس هذا الشكل؟ لا أعتقد ذلك".

وأتم "الاتحاد السكندري ليس فريقا صغيرا".

نتيجة منحت دجلة نقطته الثانية في المسابقة بعد 4 جولات، ليبقى في مركزه الـ16.

أما الاتحاد فارتفع رصيده إلى 7 نقاط ليظل أيضا في مركزه الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك (الرابع)، والمقاولون (الثالث).

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