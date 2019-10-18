"مهاجم الاتحاد كان محجوزا في مستشفى بإثيوبيا"

كشف محمد إبراهيم مدرب الاتحاد السكندري عن سبب غياب إيمانويل أوكوي مهاجم الفريق عن مباراة وادي دجلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وقال إبراهيم "أوكوي سجل هدف الفوز لمنتخب أوغندا في إثيوبيا بمباراة ودية يوم الأحد الماضي ولكنه تعرض لوعكة صحية".

وأوضح في تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة " تعرض لوعكة صحية استلزمت حجزه في إحدى المستشفيات لأيام، وغادر المستشفى اليوم الجمعة، وسيصل إلى مصر خلال يومين".

وتابع "بالتأكيد تأثرنا هجوميا بغياب إيمانويل أوكوي، لأنه كان سيشكل جبهة إضافية مع رزاق سيسيه".

وواصل مدرب الاتحاد "كذلك كنا نخطط لإشراك إسلام جمال لكنه تعرض لنزلة برد، ودفعنا مكانه بـ محمد أنور في خط الدفاع، لقد أشركنا 22 لاعبا في أول 6 مباريات بالموسم الجديد، وهذا مؤشر جيد لعمل الجهاز الفني، ويدل على تقارب المستوى بين كل اللاعبين، وجميعهم في دائرة الاختيار".

وعن التعادل مع دجلة 1-1، قال محمد إبراهيم "تعرضنا لظلم تحكيمي شديد، حيث تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة وألغى هدفا صحيحا، لذا تقدمنا بشكوى رسمية ضده".

وأردف "كذلك تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراة الزمالك، لقد تعودنا على الظلم مرة كل 8 أو 10 مباريات، ولكن الظلم التحكيمي في أول 4 جولات يعد مؤشرا مقلقا وغريبا".

واستطرد "ضاع مننا 3 نقاط أمام الزمالك واليوم نقطتين أمام دجلة، هذا معدل كبير جدا، ولكنها كرة القدم، وعلينا أن نستعد لمباراة حرس الحدود في الجولة القادمة".

وأتم تصريحاته "لقد أهدرنا فرصا عديدة في الشوط الأول، لم نستغلها، كان بالإمكان حسم المباراة مبكرا، وكذلك أضاع دجلة بعض الفرص".

الاتحاد السكندري تعادل مع دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

لقاء شهد اعتراضات بالجملة على طاقم التحكيم بقيادة أحمد العدوي. (طالع التفاصيل)

نتيجة منحت دجلة نقطته الثانية في المسابقة بعد 4 جولات، ليبقى في مركزه الـ16.

أما الاتحاد فارتفع رصيده إلى 7 نقاط ليظل أيضا في مركزه الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك (الرابع)، والمقاولون (الثالث).

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