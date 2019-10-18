رفض أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي وصف سقوط فريقه أمام حرس الحدود بالهزيمة.

حرس الحدود انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي بعد السقوط أمام الحدود: "ليست هزيمة. أنا سعيد للغاية بما قدمناه".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "سعيد للغاية بأداء وروح اللاعبين ولن أتحدث عن أي أمور أخرى خاصة بالتحكيم أو غيره".

وتابع "سنسعى لإصلاح الأخطاء التي ظهرت لأننا نملك مجموعة مميزة من اللاعبين بمعدل أعمار جيد".

وأكمل حديثه قائلا: "الأداء أمام الحدود كان مشرفا ونعتذر للجماهير على عدم الانتصار".

وأشار "سعيد بفريقي للغاية وأطالب الجماهير بالصبر لأننا في مرحلة البناء".

الإسماعيلي سيطر تماما على مجريات اللقاء ولكنه لم يصنع القدر الكافي من الفرص، لينجح الحدود في خطف الثلاث نقاط.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ الحدود في الدقيقة 80 ضد همام طارق بعد تدخله على مصطفى جمال لاعب الحدود.

وتولى عمرو الحلوني مسؤولية تسديد ركلة الجزاء وفشل في المرة الأولى بعدما نجح محمد مجدي في التصدي لها، ولكن لاعب الحدود أكمل الركلة في الشباك.

ولم تنجح كتيبة الإسماعيلي بقيادة ميودراج ييسيتش في هز الشباك، قبل أو بعد الهدف.

وأكمل الحدود سلسلة اللا هزيمة في الدوري حتى الآن، ليصل للنقطة السادسة في المركز السادس مؤقتا من انتصار وثلاثة تعادلات.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم.

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