الحدود يخطف الإسماعيلي بنتيجته المعهودة ويكمل سلسلة اللا هزيمة في الدوري

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

فريق حرس الحدود أمام الزمالك

نجح فريق حرس الحدود في خطف الانتصار من ملعب الإسماعيلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

الحدود انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق عمرو الحلوني في الدقيقة 81.

الإسماعيلي سيطر تماما على مجريات اللقاء ولكنه لم يصنع القدر الكافي من الفرص، لينجح الحدود في خطف الثلاث نقاط.

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي يوجه رسائل للاعبيه قبل مواجهة حرس الحدود مدرب الحدود: تأثرنا بالإصابات.. وتاحا قد يجري جراحة رباط صليبي 20 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الحدود الإسماعيلي: مواجهة حرس الحدود "مطب صعب".. والدليل ما حدث للزمالك

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ الحدود في الدقيقة 80 ضد همام طارق بعد تدخله على مصطفى جمال لاعب الحدود.

وتولى عمرو الحلوني مسؤولية تسديد ركلة الجزاء وفشل في المرة الأولى بعدما نجح محمد مجدي في التصدي لها، ولكن لاعب الحدود أكمل الركلة في الشباك.

ولم تنجح كتيبة الإسماعيلي بقيادة ميودراج ييسيتش في هز الشباك، قبل أو بعد الهدف.

وحقق حرس الحدود انتصاره الثالث على التوالي على الإسماعيلي في الدوري وبنفس النتيجة أيضا، هدف مقابل لا شيء.

طوال تاريخه نجح حرس الحدود في الانتصار على الإسماعيلي 6 مرات قبل لقاء اليوم، من بينهم 4 انتصارات بفارق هدف وحيد.

واليوم الجمعة كرر نتيجته المفضلة وانتصر بهدف مقابل لا شيء.

وأكمل الحدود سلسلة اللا هزيمة في الدوري حتى الآن، ليصل للنقطة السادسة في المركز السادس مؤقتا من انتصار وثلاثة تعادلات.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم.

طالع أيضا

حكم لقاء الزمالك وجينيراسيون.. شاهد على ماسأة الإسماعيلي

تصريحات مثيرة من ميسي

تحرك من الاتحاد السكندري ضد حكم لقاء دجلة

جيانلويجي بوفون.. رسالة إلى صِباي

بودكاست في الجول - أعظم خدعة في تاريخ الرياضة

الأزمات مستمرة لـ النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

في الدوري الإسماعيلي حرس الحدود

نرشح لكم

أخر الأخبار

كوكا متأثرا يكشف كواليس تسجيل أفضل أهدافه بعد وفاة والده 9 دقيقة | المحترفون
كوكا: لو عدت لمصر سيكون عبر الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضات لاتسيو 18 دقيقة | المحترفون
طلعت يوسف: تعثرنا بفعل فاعل.. هل يمكن أن يحدث لـ الأهلي والزمالك ما تعرضنا له؟ 45 دقيقة | مصر
بالفيديو – غرناطة الأفضل في التاريخ يهزم أوساسونا 50 دقيقة |
توقع مباريات الدوري الإنجليزي واربح FIFA 20 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمام عماد النحاس.. هل يكسر الزمالك عقدة الـ 1338 يوما؟ ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 3 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 4 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا"

قد ينال إعجابك