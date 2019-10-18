الحدود يخطف الإسماعيلي بنتيجته المعهودة ويكمل سلسلة اللا هزيمة في الدوري

نجح فريق حرس الحدود في خطف الانتصار من ملعب الإسماعيلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

الحدود انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق عمرو الحلوني في الدقيقة 81.

الإسماعيلي سيطر تماما على مجريات اللقاء ولكنه لم يصنع القدر الكافي من الفرص، لينجح الحدود في خطف الثلاث نقاط.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ الحدود في الدقيقة 80 ضد همام طارق بعد تدخله على مصطفى جمال لاعب الحدود.

وتولى عمرو الحلوني مسؤولية تسديد ركلة الجزاء وفشل في المرة الأولى بعدما نجح محمد مجدي في التصدي لها، ولكن لاعب الحدود أكمل الركلة في الشباك.

ولم تنجح كتيبة الإسماعيلي بقيادة ميودراج ييسيتش في هز الشباك، قبل أو بعد الهدف.

همام طارق ظهير أيسر في تشكيل الدراويش 🔶.. وجريندو يجاور شرويدة وكونية في هجوم الحرس 📋 تشكيل كل من الإسماعيلي وحرس الحدود pic.twitter.com/yaMtmDHyHM — FilGoal (@FilGoal) October 18, 2019

وحقق حرس الحدود انتصاره الثالث على التوالي على الإسماعيلي في الدوري وبنفس النتيجة أيضا، هدف مقابل لا شيء.

طوال تاريخه نجح حرس الحدود في الانتصار على الإسماعيلي 6 مرات قبل لقاء اليوم، من بينهم 4 انتصارات بفارق هدف وحيد.

واليوم الجمعة كرر نتيجته المفضلة وانتصر بهدف مقابل لا شيء.

وأكمل الحدود سلسلة اللا هزيمة في الدوري حتى الآن، ليصل للنقطة السادسة في المركز السادس مؤقتا من انتصار وثلاثة تعادلات.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم.

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