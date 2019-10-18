لويز: أرسنال قادر على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي

يرى البرازيلي ديفيد لويز مدافع أرسنال أن فريقه قادر على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.

المدفعجية يحتلون المركز الثالث في ترتيب المسابقة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

ورغم أن آخر ألقاب أرسنال في الدوري كانت في موسم اللا هزيمة الشهير 2003-2004، إلا أن لويز بدا متفائلا من إمكانيات فريقه تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

وقال لشبكة NBC Sports الأمريكية: "بالنسبة لي إن بدأت شيئا ما، وقد بدأنا الدوري وباقي المسابقات، فإن لم تفكر في قدرتك على الفوز بكل بطولة تنافس بها فلن تبدأ أي شيء في حياتك".

وأضاف "أريد تحقيق الألقاب مع أرسنال، وأرغب في التطوير والتأقلم مع أسلوب الفريق والنادي والطريقة التي يريدنا أن نلعب بها المدرب. أظن أن باستطاعتنا فعل ذلك معا".

مدافع تشيلسي السابق أوضح "طموحي ورغبتي وإرادتي كانت دوما القتال من أجل الألقاب، وفيما يتعلق بالنادي واللاعبين والمدرب فلدينا إمكانية فعل ذلك. هذا النادي يستحق أن يلمع من جديد".

وعلى الرغم من نتائج النادي اللندني الجيدة بالآونة الأخيرة فإن الانتقادات تواصلت صوب المدرب إيمري بسبب استقبال الفريق 11 هدفا في 8 مباريات.

ولويز برر "نتحدث عن ذلك في جميع الأندية، ولا يوجد اختلاف في أرسنال. إيمري يعمل بشكل جيد فيما يتعلق بالخطة الدفاعية ثم الهجومية".

وأشار "لطالما قلت إن الدفاع يبدأ من عند المهاجمين، وكما ترون في الكرة الحديثة فإن حارس المرمى بات بمثابة اللاعب رقم 6 (لاعب وسط دفاعي)".

وأتم "نحاول التطور ونسير بشكل جيد بالفعل، والمباريات الماضية أظهرت أننا بتنا أقوى في الدفاع. أريد أن يتطور هذا النادي على كافة الأصعدة".

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