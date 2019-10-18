أمام المقاولون.. البنا يعود لتحكيم مباريات الزمالك بعد غياب 10 أشهر

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب إلى الحكم محمود البنا.

الزمالك يستقبل المقاولون العرب غدا السبت على استاد السلام، في مباراة مُقدَمة من الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويدير البنا المباراة تحكيميا، ويعاونه سمير جمال، ومحمد عزازي كمساعدين، وطارق سامي كحكم رابع.

البنا الذي أدار مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري المصري بين إنبي وطلائع الجيش بالجولة الثانية، لم يسبق له إدارة أي مواجهة بين الزمالك والمقاولون العرب.

وأدار البنا في مسيرته 15 مباراة للزمالك، منها 14 ضمن منافسات الدوري المصري، وواحدة في كأس مصر.

الزمالك حقق 9 انتصارات في وجود البنا، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

وكانت آخر مباريات البنا مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري أمام مصر للمقاصة، يومها فاز الفارس الأبيض 4-1 رغم طرد قائده حازم إمام في الدقائق الأخيرة.

في المقابل، تلقى المقاولون العرب 3 هزائم من أصل 4 مباريات أدارها له البنا في مسيرته.

لكن الانتصار الوحيد كان ثمينا للغاية، إذ تحقق بهدفين لهدف واحد على حساب الأهلي في يناير 2014.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الرابع.

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