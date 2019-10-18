فابريجاس: ما يحدث في كتالونيا مؤلم.. حزين لما يحدث لشعبي

أبدى سيسك فابريجاس لاعب نادي موناكو، ألمه للأحداث الجارية في إقليم كتالونيا.

سيسك فابريجاس النادي : موناكو برشلونة

سيسك المولود في مدينة برشلونة بإقليم كتالونيا، عبّر عن استيائه من الأوضاع السياسية التي اشتعلت بالأيام الماضية.

وصرّح فابريجاس: "من المؤلم رؤية ما يحدث في بلادي (كتالونيا)، إنه المكان الذي ولدت فيه، ورؤية أناسي وبلدي يعانون كذلك لهو أمر مؤلم، رؤية الصور وما يحدث هناك... أشعر بحزن بالغ، وأتمنى أن يُحل الوضع سريعا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة رين: "هناك ظلم بالغ".

وأكمل: "كل ما نطلبه هو أن نكون قادرين على الجلوس والتحاور كالأناس الطبيعيين، نريد حوارا بين المؤيدين للاستقلال والمعارضين له".

وأضاف اللاعب الذي بدأ مسيرته في برشلونة كناشئ، ثم لعب له 3 سنوات لاحقا: "لا أعتقد أن الاستماع للمطالب هو أمر صعب، لا نطلب أكثر من ذلك، يجب أن تتحسن الأوضاع، فالحوار يعالج العديد من الأمور".

وأتم: "ومن السيئ أن تؤثر هذه الأحداث على كرة القدم. يقولون إن كرة القدم والسياسة منفصلان، لكنهما متصلان جدا".

واشتعل الوضع الأمني في الإقليم بتظاهرات شعبية عارمة مطالبة بالاستقلال، على خلفية قرار المحكمة العليا يوم الإثنين الماضي بسجن 9 كتالونيين بتهمة العنف والفتنة والعصيان بعد دورهم في مطالبات استقلال كتالونيا قبل عامين.

ليضطر الاتحاد الإسباني إلى تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني التي كان مقررا إقامتها يوم 26 أكتوبر الجاري.

واتفق برشلونة وريال مدريد على موعد جديد لإقامة المباراة، هو 18 ديسمبر المقبل، في انتظار التأكيد الرسمي من رابطة الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

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