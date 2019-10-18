قائمة الزمالك – عودة مصطفى فتحي

عاد من جديد مصطفى فتحي جناح الزمالك للظهور في قائمة فريقه في لقاء في الدوري المصري لأول مرة منذ شهر يناير الماضي.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب في الثامنة مساءً يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

واستقر ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك على ضم مصطفى فتحي في قائمة فريقه إلى جانب كريم بامبو وإمام عاشور.

ويغيب عبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" عن قائمة الزمالك التي شهدت تواجد 20 لاعبا.

ولم يشارك فتحي مع الزمالك منذ 5 يناير الماضي حين شارك لمدة شوط في انتصار الزمالك على الاتحاد في الدوري بنتيجة 3-1، قبل أن يجري جراحة لتهذيب عظام الركبة للتخلص من الآلام التي هاجمته.

وظهر مصطفى فتحي أمام المنيا يوم الأحد الماضي في لقاء ودي انتهى لصالح الفارس الأبيض برباعية مقابل هدفين.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – أشرف بنشرقي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – كريم بامبو – إمام عاشور – مصطفى فتحي.

الهجوم: خالد بوطيب – مصطفى محمد.

وجمع الزمالك 7 نقاط من أول ثلاث مباريات بالتساوي مع المقاولون العرب.

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