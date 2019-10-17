مؤتمر ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة سموحة

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن نتيجة التعادل أمام سموحة ليست جيدة على الإطلاق وشدد على أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز.

وفرض سموحة التعادل السلبي على بيراميدز في الجولة الرابعة، ليكون التعادل الثاني لكل فريق هذا الموسم (طالع التفاصيل).

ديسابر قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "لدينا رغبة في تحقيق الفوز والانتصار تلو الآخر في المباريات ولكن لم يتحقق في هذا اللقاء".

وتابع "أضعنا عدة فرص وهذه هي كرة القدم، ومباراة سموحة تختلف عن طلائع الجيش التي لعبنا أغلب دقائقها بعشر لاعبين، ومطلوب من الفريق في الفوز في كل المواجهات".

وأردف: "أشعر بالضيق من النتيجة وحاولنا الفوز وحوّلت عقلية اللاعبين وكنت أعرف أن سموحة يعتمد على الكرات الطويلة فهم منظم بشكل جيد للغاية ".

وعن الخروج بالتعادل السلبي "قلة التهديف ليست خطأ لاعب واحد وأنا مسؤول عن اختياراتي وأحاول تغيير الفريق ودودو شارك سابقا في الكونفدرالية الإفريقية".

وعن تعليماته بين الشوطين "طلبت من اللاعبين في الشوك الثاني المخاطرة ولم تسنح لنا فرصة الفوز باللقاء رغم الفرص، تعادل غير مستحق".

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كما أشاد بالثنائي عبد الله السعيد وإيريك تراوري مواصلا "كانا أفضل اللاعبين في الشوط الثاني تحديدا".

وأتم عن ضيق الوقت للتحضير المباراة "لم يكن لدينا وقت كافي عقب العودة من التوقف الدولي للاعبين الدوليين، كان من الأفضل خوض المباراة يوم الجمعة أو السبت للحصول على مزيد من الراحة".

وصعد بيراميدز بشكل مؤقت للمركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف الأهلي متصدر جدول الترتيب.

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