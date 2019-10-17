مؤتمر ناري من حسام حسن: أين العدل في الدوري؟ لا يوجد أي احترام للجميع

"أين العدل؟ لا يوجد أي احترام للمنظومة الكروية" هكذا علق حسام حسن المدير الفني لسموحة في مؤتمره الصحفي على خوض مباراة في الدوري بعد يومين فقط من نهاية التوقف الدولي.

وتعادل سموحة مع مضيفه بيراميدز اليوم الخميس سلبيا بدون أهداف في ملعب الدفاع الجوي في رابع جولات الدوري.

وقال حسام حسن في المؤتمر: "سموحة يمتلك 6 لاعبين دوليين منهم من يلعب في منتخب مصر الأوليمبي والمنتخب الأول بل ومنتخب ليبيا كذلك".

وأضاف "لماذا هناك بعض الفرق تخوض مبارياتها يوم السبت وأنا الخميس؟ بعض اللاعبين عادوا مصابين من التوقف الدولي ومنهم من لم يتدرب معي مرتين حتى".

وشدد حسام حسن "كان من باب أولى طالما تم تأجيل بعض المباريات أن يؤجل الأسبوع كله، أنا أتحدث الآن من أجل وجود المزيد من العدل في المستقبل".

وتابع "نطلب المزيد من الاحترام للأجهزة الفنية والجمهور والمنظومة ككل فالشعب المصري يعشق كرة القدم، ولكن للأسف لا يوجد أي احترام للأندية ولا للجماهير وذلك يؤدي في النهاية إلى عدم وجود منتخب مصر قوي".

وأضاف حسام حسن "على قمصان الفرق يوجد شعار من الفيفا كُتب عليه كلمة الاحترام، هنا في مصر لا يوجد عدل ولا احترام، نريد فرض ذلك حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين الجميع".

وعن خوض مباراته المقبلة في الدوري ضد طنطا في الثانية والنصف ظهرا قال: "لا توجد مشكلة ولكن يجب أن يخوض الأهلي والزمالك وطنطا وكل الفرق مبارياتهم في ذلك الوقت مثل سموحة وألا نكون الفريق الوحيد الذي يفعل ذلك".

وشدد "هذا الأمر أيضا من ضمن العدالة التي أطلبها".

وعن التعادل مع بيراميدز قال: "كنا قريبين من الفوز وكل اللاعبين نفذوا المطلوب منهم كان لدينا فرصة ارتدت من القائم ولنا ركلة جزاء لم تُحتسب وتسلل اُحتسب بشكل خاطئ، ولكن أنا سعيد بأداء كل اللاعبين".

ووصل سموحة للنقطة الخامسة يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

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