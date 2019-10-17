مران الزمالك – ميتشو للاعبيه: كرة القدم للرجال.. لا مكان للصغار في الفريق

وجه ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك رسالة قوية إلى لاعبيه خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء المقاولون العرب السبت المقبل.

وقال ميتشو للاعبيه: "كرة القدم للرجال ونحن رجال، لا مكان للصغار في صفوف الفريق".

وأردف "انطلقوا لخوض التدريبات".

وشهد المران خضوع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق لتدريبات تأهيلية لشعوره بالإجهاد فيما عاد الحارس الشاب محمد صبحي للمران بعد مشاركته أمس الأربعاء في مباراة ضد مصر المقاصة في البطولة الجمهورية لمواليد 1999.

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على راحة سلبية من المران بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وخضع عمر السعيد وعبد الله جمعة لتدريبات تأهيلية بعد حصولها على راحة من المران الجماعي بناء على تعليمات ميتشو.

وأجرى ميتشو تقسيمة بين اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية شهدت تألق فرجاني ساسي ومصطفى محمد وإمام عاشور الذي سجل هدفا رائعا جعله يحصل على إشادة الجهاز الفني.

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