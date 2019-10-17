مران الزمالك – ميتشو للاعبيه: كرة القدم للرجال.. لا مكان للصغار في الفريق

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 18:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

ميتشو - الزمالك - نادي مصر

وجه ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك رسالة قوية إلى لاعبيه خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء المقاولون العرب السبت المقبل.

وقال ميتشو للاعبيه: "كرة القدم للرجال ونحن رجال، لا مكان للصغار في صفوف الفريق".

وأردف "انطلقوا لخوض التدريبات".

أخبار متعلقة

مران الأهلي - فقرة خاصة للتحركات.. مروان يشارك بدون قناع مران الزمالك – ميتشو للاعبيه: كرة القدم للرجال.. لا مكان للصغار في الفريق رسميا – الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل لقاء الزمالك

وشهد المران خضوع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق لتدريبات تأهيلية لشعوره بالإجهاد فيما عاد الحارس الشاب محمد صبحي للمران بعد مشاركته أمس الأربعاء في مباراة ضد مصر المقاصة في البطولة الجمهورية لمواليد 1999.

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على راحة سلبية من المران بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وخضع عمر السعيد وعبد الله جمعة لتدريبات تأهيلية بعد حصولها على راحة من المران الجماعي بناء على تعليمات ميتشو.

وأجرى ميتشو تقسيمة بين اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية شهدت تألق فرجاني ساسي ومصطفى محمد وإمام عاشور الذي سجل هدفا رائعا جعله يحصل على إشادة الجهاز الفني.

طالع أيضا

رسميا – الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل لقاء الزمالك

نادر شوقي لـ في الجول: الجونة يرفض مواجهة الأهلي الأربعاء.. متضامنون مع بيانه

مرتضى منصور لـ في الجول: لا تعليق على بيان الأهلي.. لسنا طرفا

سموحة لـ في الجول: بيان الأهلي منطقي لكن سنُعاقب إن أصدرنا مثله

ميتشو الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الراحل الأول عن الدوري.. علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي 2 دقيقة | الدوري المصري
باسم مرسي: تعافيت من الإصابة.. جاهز لمواجهة بيراميدز 24 دقيقة | الدوري المصري
أنا مارادونا - (2) عندما اعتقدوا أنني قزم .. ودموع الغرز الـ7 38 دقيقة | كتاب في الجول
معاناة علي ماهر تتواصل.. إنبي يتذيل الترتيب بخسارة جديدة أمام الإنتاج 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر – بيراميدز (0) - (0) سموحة.. ضغط من أصحاب الأرض 44 دقيقة | الدوري المصري
عقدة ميدو لإيهاب جلال مستمرة.. مصر للمقاصة يلقن المصري الخسارة الثانية 58 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك