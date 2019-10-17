الراحل الأول عن الدوري.. علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي

تقدم علي ماهر المدير الفني لـ إنبي باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف دون رد في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وتقدم المدير الفني باستقالته لعبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي البترولي.

تأتي استقالته علي ماهر بعد الخسارة الثالثة في الدوري واحتلال المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد نقطة واحدة فقط من 4 مباريات.

إنبي فشل في الفوز على براميدز ثم سموحة والإنتاج الحربي واكتفى بالتعادل مع طلائع الجيش في الجولة الثانية.

وسقط إنبي بهدف محمد رجب في فخ الخسارة الثانية على التوالي (طالع تفاصيل المباراة).

المدير الفني البالغ 45 عاما قاد إنبي منذ ديسمبر الماضي، وخاض الفريق تحت قيادته 24 مباراة في الدوري والكأس، فاز في 6 فقط وتعادل في 9 وخسر 9.

ويعد إنبي هو التجربة الثالثة لعلي ماهر في الدوري المصري تدريبيا إذ سبق له تولي تدريب كل من بيراميدز "الأسيوطي سبورت" وسموحة.

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