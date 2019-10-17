الراحل الأول عن الدوري.. علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 20:40

كتب : عاطف شادي

علي ماهر

تقدم علي ماهر المدير الفني لـ إنبي باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف دون رد في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وتقدم المدير الفني باستقالته لعبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي البترولي.

تأتي استقالته علي ماهر بعد الخسارة الثالثة في الدوري واحتلال المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد نقطة واحدة فقط من 4 مباريات.

أخبار متعلقة

معاناة علي ماهر تتواصل.. إنبي يتذيل الترتيب بخسارة جديدة أمام الإنتاج ساسي يرد على أنباء رحيله: أشعر بالراحة في الزمالك عمرو الحلواني: أتمنى العودة لـ الأهلي.. وعلي ماهر وراء رحيلي عن إنبي إنبي يدرس عدم إذاعة مبارياته في الدوري

إنبي فشل في الفوز على براميدز ثم سموحة والإنتاج الحربي واكتفى بالتعادل مع طلائع الجيش في الجولة الثانية.

وسقط إنبي بهدف محمد رجب في فخ الخسارة الثانية على التوالي (طالع تفاصيل المباراة).

المدير الفني البالغ 45 عاما قاد إنبي منذ ديسمبر الماضي، وخاض الفريق تحت قيادته 24 مباراة في الدوري والكأس، فاز في 6 فقط وتعادل في 9 وخسر 9.

ويعد إنبي هو التجربة الثالثة لعلي ماهر في الدوري المصري تدريبيا إذ سبق له تولي تدريب كل من بيراميدز "الأسيوطي سبورت" وسموحة.

طالع أيضا

رسميا – الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل لقاء الزمالك

نادر شوقي لـ في الجول: الجونة يرفض مواجهة الأهلي الأربعاء.. متضامنون مع بيانه

مرتضى منصور لـ في الجول: لا تعليق على بيان الأهلي.. لسنا طرفا

سموحة لـ في الجول: بيان الأهلي منطقي لكن سنُعاقب إن أصدرنا مثله

إنبي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الراحل الأول عن الدوري.. علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي 15 دقيقة | الدوري المصري
باسم مرسي: تعافيت من الإصابة.. جاهز لمواجهة بيراميدز 36 دقيقة | الدوري المصري
أنا مارادونا - (2) عندما اعتقدوا أنني قزم .. ودموع الغرز الـ7 50 دقيقة | كتاب في الجول
معاناة علي ماهر تتواصل.. إنبي يتذيل الترتيب بخسارة جديدة أمام الإنتاج 51 دقيقة | الدوري المصري
مباشر – بيراميدز (0) - (0) سموحة.. ضغط من أصحاب الأرض 56 دقيقة | الدوري المصري
عقدة ميدو لإيهاب جلال مستمرة.. مصر للمقاصة يلقن المصري الخسارة الثانية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك