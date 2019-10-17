إلى وصافة الدوري مؤقتا.. بيراميدز وسموحة يتعادلان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 22:02

كتب : FilGoal

لومالا عبده - بيراميدز - سموحة - الدوري المصري

ارتقى بيراميدز إلى وصافة الدوري المصري مؤقتا عقب تعادله سلبيا بدون أهداف مع ضيفه سموحة اليوم الخميس في ملعب الدفاع الجوي.

وأقيمت المباراة لحساب الجولة الرابعة من الدوري.

ومنذ تغيير مسماه إلى بيراميدز، لم يستطع سموحة الفوز عليه أبدا إذ أنه تعادل معه مرتين وهُزم في لقاء وحيد كان برباعية دون رد.

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ووصل سموحة للنقطة الخامسة يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

أما بيراميدز فوصل للنقطة الثامنة خلف الأهلي المتصدر بنقطة واحدة ويبتعد عن ملاحقيه المقاولون العرب والزمالك بفارق نقطة واحدة.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة عدا فرصة في الشوط الأول حولها حسام حسن لاعب سموحة برأسه واصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى بيراميدز.

وفرصة أخرى في الشوط الثاني سددها إيريك تراوري لكن الهاني سليمان تصدى له بطريقة رائعة.

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