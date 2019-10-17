الكلاسيكو ما بين التأجيل والنقل.. مخاوف مظاهرات السبت "الضخمة"

أجواء نارية تعيشها كتالونيا منذ منتصف الأسبوع الماضي، العديد من المظاهرات التي استمرت لعدة أيام مع مزيد من التصعيد بين الشرطة والمتظاهرين ما أثر بالتبعية على مصير الكلاسيكو المرتقب خلال الأسبوع المقبل.

رابطة الدوري الإسباني قدمت طلبا رسميا إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الملكي الإسباني تطالب فيه بتحويل ملعب مباراة الكلاسيكو الأولى في الدور الأول ضمن الجولة الـ10 من المسابقة لتقام في سانتياجو بيرنابيو في مدريد بدلا من كامب نو في برشلونة.

ما الذي حدث؟

أولا، قبل أن نتحدث عن أبعاد تأثير المظاهرات، يجب أن نعرف ما الذي أجج الأحداث.

خرجت العديد من المظاهرات في كتالونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

وأصدر برشلونة بيانا قال من خلاله إن الصراع الذي يحدث في كتالونيا يمكن حله بواسطة الحوار السياسي وطلب النادي من أصحاب القرار أن يقودوا عملية الحوار والتفاوض لحل الخلاف الناشب حاليا، مما سيسمح بإطلاق سراح القادة المدنيين والسياسيين المقبوض عليهم حاليا.

ويعد لقاء الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد هو الأول للنادي الكتالوني على ملعب كامب نو بعد قرار المحكمة العليا، إذ أنه لم يخض أي مباريات قبل اندلاع الأزمات بسبب التوقف الدولي.

ويستعد برشلونة لتقديم موعد سفره لمواجهة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ليسافر الخميس بدلا من الجمعة ليواجه مضيفه يوم السبت في تمام الواحدة ظهرا.

كيف تفكر الليجا؟

اتجه FilGoal.com لسؤال خوان فيرنانديز ممثل رابطة الدوري الإسباني في مصر، عن الطريقة التي تفكر بها الرابطة حاليا لإنقاذ الموقف.

وأجاب: "نحن نتابع بعناية فائقة الوضع في برشلونة ونفكر في المواجهة".

وواصل "طلبنا يوم الأربعاء من لجنة المسابقات أن يتم نقل المباراة إلى ملعب بيرنابيو".

واستطرد "ذلك بسبب الموقف والظروف التي لا يمكننا التحكم بها، وننتظر قرار لجنة المسابقات لاتخاذ الخطوات التالية".

هل أصدر ريال مدريد أي بيان رسمي أو تصريحات بخصوص الموقف؟

اتجه FilGoal.com لسؤال خوان كاميلو مدير المركز الإعلامي في النادي الملكي ليجيب: "لقد قدمنا توضيحا لرابطة الدوري الإسباني والاتحاد الملكي حول رأينا في الأمر وهو سري لا يمكن الكشف عنه".

وواصل "توجد العديد من التقارير لكننا نفضل الانتظار لمعرفة ما سيحدث، إن تطلب الأمر أي شيء سننشر بيانا رسميا".

تقارير صحفية قالت في وقت سابق إن ريال مدريد رفض فكرة نقل المباراة لقيامه بإصلاحات في ملعب سانتياجو بيرنابيو وبالتالي لن يتمكن من استقبالها، لكن رحب في المقابل بتأجيل موعدها.

ماذا عن الوضع الحالي في إسبانيا؟

يتحدث لنا الصحفي الإسباني جونزالو كابيزا والذي يعمل لعدة صحف من بينها إل كونفدينشيال قائلا: "الآن الكل يترقب قرار لجنة المسابقات".

وواصل "الوضع في برشلونة؟ هناك مظاهرات كبيرة يستعد لها المتظاهرون يوم السبت المقبل ستكون ضخمة".

وتابع "الشرطة ليست واثقة بعد إذا ما كان بإمكانها التعامل مع وضع بهذا الحجم أم لا، لهذا السبب يدرسون ما يمكن فعله".

واستطرد "الأيام الأخيرة شهدت العديد من التطورات في الموقف، لكن في نهاية الأسبوع وقت العطلة؟ سيتصاعد الأمر أكثر، ستكون مظاهرة كبيرة للغاية".

واستكمل "برشلونة رغم ذلك لا يرغب في نقل المواجهة إلى سانتياجو بيرنابيو".

واسترسل "تم توجيه الدعوة للخروج للمظاهرات، لا يبدو أن الوضع سيهدأ الآن، الكل يترقب قرار لجنة المسابقات، برشلونة لديه العديد من المشاكل داخل النادي، لأن هناك العديد من الأشخاص يضغطون بشدة على أعضاء مجلس الإدارة لقبول وجهة نظر الاستقلال أكثر من أي وقت مضى واتخاذ دور قيادي في العملية".

وأكمل "لأنهم لا يرغبون في أن يبدو ضعفاء".

ما الموقف حاليا؟

تقدمت الليجا بشكل رسمي بالطلب وتقدم كل فريق بموقفه الحالي.

حسب صحيفة "أس" الإسبانية فنادي ريال مدريد رفض تماما الاقتراح ورحب بتأجيل المباراة.

على الجانب الآخر، حسب صحف "ماركا" وموندو ديبورتيفو، رفض برشلونة اقتراح الليجا، وقدم طلبه إلى لجنة المسابقات في الليجا مثل ريال مدريد، لكنه أبدى ترحيبه بتأجيل موعد المباراة.

حتى الآن وحسب الصحف الإسبانية، لا يضمن الأمن قدرته على تأمين كتالونيا خلال المباراة وبالإضافة لذلك، هناك المظاهرة الكبيرة المقبلة وكذلك مخاوف من مقاطعة المباراة نفسها.

بمجرد تسلم لجنة المسابقات الخطابات من كافة الأطراف ستتخذ قرارها بهذا الشأن، وإن لم يتم التأكيد من الأمن على قدرته على تأمين المباراة يوم 26 أكتوبر المقبل فسيتم تأجيلها حتى يوم 18 ديسمبر، وقد يتم اتخاذ القرار قريبا.

حتى الآن كلا الاحتماليتين قائمتين سواء نقل المباراة أو تأجيلها.

عودة للموقف في كتالونيا

يتابع كابيزا "هذا الموقف سيهدأ بالطبع مع الوقت، لكن مظاهرات السبت سببت قلقا كبيرا، لجنة المسابقات منحت وقتا للأندية لتدعيم موقفها حتى الإثنين لكن القرار قد لا ينتظر كل تلك المدة".

وواصل "في رأيي قد يتم تأجيلها إلى ديسمبر، وهو الخيار المثالي ولن يعارضه أي فريق من الاثنين، الوضع الحالي صعب للغاية، برشلونة سيسافر إلى إيبار اليوم بدلا من الغد بسبب الإضراب الذي سيحدث".

وأكمل "مشكلة كتالونيا ليست سهلة أبدا، الوضع قد يهدأ خلال الأسابيع المقبلة، لأنه إن لم يهدأ سندخل في حرب أهلية، الأسبوع الجاري والمقبل لن يكونا سهلين أبدا".

وأتم "الأمر كبير للغاية، نحن دولة هادئة جدا، لم يكن لدينا أي نوع من الإزعاج مثل الأيام الأخيرة لسنوات عديدة، الناس في كتالونيا غاضبين للغاية، لكن الوضع لن يتطور، أقول إنه من المستحيل أن نحيا خلال الأشهر القليلة المقبلة ليلتين مثل التي عاشتها برشلونة في آخر يومين".

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