خاص ردا على الأهلي.. مصدر بـ اتحاد الكرة: حاولنا إقامة القمة كثيرا والأندية عليها مراجعة اللائحة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 15:57

كتب : عاطف شادي

رمضان صبحي - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

شدد مصدر باتحاد الكرة المصري أن اللجنة التي تديره "حاولت بكل ما أوتيت من قوة" إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها.

وقال مصدر داخل الاتحاد لـFilGoal.com: "الكل يعرف أن قرار التأجيل صادر من الأمن، وحاولنا بكل ما أوتينا من قوة إقامة المباراة".

وأردف "عرضنا الكثير من العروض ومنها إقامة المباراة في برج العرب دون جمهور، ولكن كل العروض تم رفضها".

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وأكد "أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي أبلغ اتحاد الكرة اعتراضه على قرار التأجيل، لكن رد الاتحاد كان بأن القرار أمني بحت".

وشدد المصدر "على الأندية مراجعة لائحة الدوري، التي تقول إن الأندية صاحبة الأرض هي المنوطة باستخلاص الموافقات من الأجهزة الأمنية للعب المباريات، اتحاد الكرة يحاول فقط المساعدة".

أصدر الأهلي بيانا رسميا يشدد فيه أنه "لن يخوض أية مباراة في الدوري، قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة".

بيان الأهلي أكد أنه "يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية"، لكنه يرفض أن يستثمر "البعض، الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

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