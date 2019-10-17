منتخب مصر يخوض ودية بدون المحترفين يوم 8 نوفمبر

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، تصورا بشأن موعد بدء معسكر الفريق في شهر نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لها يومي 14 و18 في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وعلم FilGoal.com أن جهاز المنتخب طلب أن يبدأ التجمع مبكرا في ظل فترة التوقف الدوري المصري بسبب استضافة بطولة إمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويرى البدري أن يكون المعسكر يوم 4 نوفمبر، بدلا من التجمع يوم 11 نوفمبر مع بدء الأجندة الدولية، وخوفا من ضيق الوقت قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا.

وتمسك البدري بأن يخوض الفريق مباراة ودية باللاعبين المحليين يوم 8 نوفمبر المقبل لتجهيزهم خاصة وأنهم يمثلون القوام الأكبر للمنتخب على أن ينضم المحترفون فيما بعد مع بدء الأجندة الدولية.

وبدأ اتحاد الكرة في التواصل مع بعض المنتخبات الأفريقية للعب معها والتي لا ترتبط بمباريات في التصفيات الإفريقية في هذا التوقيت، لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

كما ينتظر البدري تنسيق اتحاد الكرة ولجنة المسابقات مواعيد مباريات بطولة كأس مصر حددت اللجنة لها مسبقا الفترة من 1 وحتى 10 نوفمبر لإقامة مبارياتها.

وظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة البدري يوم الإثنين في الفوز الودي على بوتسوانا بهدف.

طالع أيضا

جوزيف بيكان.. الرجل الذي لم تسمع عنه سوى مع إنجاز كريستيانو

رئيس المقاولون: منحنا بعض اللاعبين إجازة قبل لقاء الزمالك.. وقرارنا النهائي خلال ساعات

لاسارتي: تفاجأت من عدم دعوة الأهلي لي في حفل تسلم الدوري

ليست المرة الأولى التي تُلغى فيها قمة الأهلي والزمالك قبل انطلاقها

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (3) تأثير الدومينو.. أو الدومنة!