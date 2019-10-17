حسام حسن يفضل طبق الانتقام ساخنا

يقول المثل إن الانتقام طبق يفضل أن يقدم باردا، لكن الأمر مختلف بالنسبة لحسام حسن.

يواجه سموحة بيراميدز في الجولة الرابعة من الدوري المصري، مواجهة ذات أكثر من معنى للعميد.

مدرب سموحة يريد فوزه الثاني في الدوري بعد التغلب على إنبي في الجولة الثالثة، ولكنه بالطبع يريد الانتقام من واحدة من أقل تجاربه الفنية من الناحية الرقمية.

حسام حسن لم يخسر مع بيراميدز، لكنه خاض مع الفريق 11 مباراة تعادل في 5 منهم. التعادل الخامس ضد الزمالك 3-3 كتب نهاية حسام حسن مع بيراميدز رغم نجاحه في التغلب على الأهلي.

أنهى حسام حسن الموسم الماضي مدربا لسموحة، ويستمر مع الفريق السكندري هذا الموسم وها هو على موعد مع بيراميدز في الجولة الرابعة.

FilGoal.com يقدم 3 مناسبات حصل فيها حسام حسن على ثأره كطبق ساخن سريع.

هدفان ضد الأهلي

ربما الحدث الأبرز في حياة حسام حسن اللاعب خارج الملعب كان الانتقال من الأهلي إلى الزمالك.

في الدربي الأول كانت كل الأعين على حسام حسن، الذي نجح في تسجيل هدفين في الدقيقة الرابعة والدقيقة 79، ليقود الزمالك للفوز 3-1 في طريقه للفوز بالدوري في ذلك الموسم بقميص الزمالك.

تكليف الزمالك 4 نقاط

بعد 4 سنوات، رحل حسام حسن من الزمالك إلى بورسعيد.

وبقميص المصري في موسمه الأول، كلف حسام حسن الزمالك 4 نقاط حيث تعادل الفريقان في الدور الأول 1-1، وبنفس النتيجة في الدور الثاني.

وفي المرتين، كان حسام حسن صاحب هدف المصري.

في نفس الموسم كان حسام حسن قد سجل هدفا في فوز المصري في ذهاب دور الثمانية لكأس مصر 2-1 على الزمالك، قبل أن يتعادل الفريقان 2-2 إيابا ويودع الأبيض البطولة.

يفعلها مرتين كمدرب

بعد 4 سنوات فقط، كان حسام حسن المدرب يقود المصري للفوز على الزمالك 2-1 في الجولة 23 من موسم 2007/2008.

وبعدها فاز حسام المدرب في مواجهته الأولى ضد الأهلي، في الجولة الثانية من موسم 2008/2009 2-0 بهدفي محمد جابر وأحمد شديد قناوي.

حسام المدرب خبير الثأر

حسام كمدرب خبير في الثأر من أنديته السابقة، حيث تعادل مع الزمالك مرتين وفاز عليه 3 مرات في 13 مواجهة.

أما ضد الأهلي، ففاز 5 مرات وتعادل 6 مرات في 24 مواجهة.

مرات فشل فيها حسام في الثأر

هناك مناسبات لم يفلح فيها العميد في الحصول على ثأره.

مثلا، لم يحقق حسام الفوز مع المصري على الزمالك بعد فترة تدريبه للأبيض بين 2009 و2011 سوى في 2017.

رفقة الاتحاد السكندري، تجربة حسام الأولى بعد تدريب الزمالك في 2014، لم يحقق أبدا الفوز على الأبيض.

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