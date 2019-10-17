خاص مرتضى منصور لـ في الجول: لا تعليق على بيان الأهلي.. لسنا طرفا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 16:53

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

"لا تعليق"، هكذا كان رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بيان الأهلي بعدم لعب أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك.

ونفى منصور لـFilGoal.com تصريحه بأي رأي حول البيان قائلا: "لسنا طرفا في هذه الأزمة، ولن أعلق عليها".

وفي وقت سابق، أصدر الأهلي بيانا رسميا يشدد فيه أنه "لن يخوض أية مباراة في الدوري، قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة".

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بيان الأهلي أكد أنه "يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية"، لكنه يرفض أن يستثمر "البعض، الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

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