أعلن محمد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب موافقة الفريق على خوض مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تقديم مواجهة الزمالك والمقاولون العرب إلى يوم السبت المقبل بعد تأجيل مواجهة القمة.

ورفض المقاولون العرب في البداية القرار بسبب الاستعداد لمواجهة أسوان في الجولة الرابعة.

وقال محسن صلاح لـ FilGoal.com: "وافقنا على خوض مباراة الزمالك يوم السبت من أجل المصلحة العليا للوطن".

وأضاف رئيس المقاولون في تصريح مقتضب "قرارنا من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وعد إحراج مؤسسات الدولة".

وبعد تصريحات محسن صلاح لـ FilGoal.com أصدر المقاولون العرب بيان رسمي وجاء كالآتي:

"عقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح اجتماعا طارئا اليوم الخميس لمناقشة ملف أزمة تعديل جدول الدوري وقرار لجنة المسابقات بإقامة مباراة الزمالك بعد غد السبت في الجولة الخامسة للدوري.

وأبدى المجلس أثناء الاجتماع استياءه الشديد من الحالة التي تسبب فيها مسئولو اتحاد الكرة وعدم التواصل مع إدارة النادي قبل إعلان قرار تأجيل مباراة أسوان وإقامة مباراة الزمالك كما ناقش المجلس كل الاعتبارات الخاصة بالمباراة سواء أمنية أو غيرها

وقرر المجلس عقب الاجتماع الموافقة على خوض اللقاء من منطلق حرص المقاولون العرب على المصلحة العامة ورغبة المجلس في عدم التسبب في أزمة تؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب على الكرة المصرية مع الاحتفاظ بكافة حقوق المقاولون الأدبية والقانونية تجاه اتحاد الكرة حتى يضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف أو الأزمات خاصة أن المقاولون العرب وإدارته على مدار تاريخه يحرص على عدم إثارة الأزمات أو أن يكون سببا فيها ولكنه يطالب في المقابل باحترام ذلك من جانب الجميع".

وكان محمد عادل المشرف العام للكرة في المقاولون قد أعلن أمس الأربعاء رفضه خوض مواجهة الزمالك.

وطالب عادل بإلغاء مسابقة الدوري بسبب عدم المساواة وتضامن عدد من الأندية مع المقاولون. (من هنا)

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب مقدمة من الجولة الخامسة على ملعب السلام في الثامنة مساء السبت بدلا من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

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