رسميا - الولاية الثالثة.. جروس مدربا لـ أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعيين السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك مدربا للفريق.

ووقع جروس عقود تدريبه أهلي جدة بعد أسابيع من المفاوضات مع مسؤولي النادي السعودي.

وتعد هذه هي الولاية الثالثة للمدرب السويسري البالغ من العمر 65 عاما مع فريق أهلي جدة.

وتعثرت المفاوضات مع جروس في الأيام القليلة الماضية وابتعد عن تدريب الراقي قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق ويتولى المدرب السويسري المهمة الفنية للأهلي.

وفاز جروس مع أهلي جدة بـ3 بطولات سابقة وهي الدوري السعودي كأس وليد العهد وكأس السوبر السعودي.

وقاد جروس الزمالك في بداية الموسم الماضي وحصل مع الأبيض على لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية ثم رحل قبل نهاية الدوري بعدة جولات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي برصيد 11 نقطة بعد مرور 6 جولات، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.

🎥 I’M COMING HOME 💚👊🏻 pic.twitter.com/uewkyybxbh — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 16, 2019

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