رسميا - الولاية الثالثة.. جروس مدربا لـ أهلي جدة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 18:53

كتب : FilGoal

كريستيان جروس

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعيين السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك مدربا للفريق.

ووقع جروس عقود تدريبه أهلي جدة بعد أسابيع من المفاوضات مع مسؤولي النادي السعودي.

وتعد هذه هي الولاية الثالثة للمدرب السويسري البالغ من العمر 65 عاما مع فريق أهلي جدة.

أخبار متعلقة

تحول غير متوقع.. عكاظ السعودية: مفاوضات الأهلي مع جروس تتوقف.. المدرب لا يرد حوار مطول – أحمد رمزي: كنت ضد رحيل جروس.. وعملي في الزمالك حاليا صعب تقرير سعودي: جروس على أعتاب العودة لـ الأهلي

وتعثرت المفاوضات مع جروس في الأيام القليلة الماضية وابتعد عن تدريب الراقي قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق ويتولى المدرب السويسري المهمة الفنية للأهلي.

وفاز جروس مع أهلي جدة بـ3 بطولات سابقة وهي الدوري السعودي كأس وليد العهد وكأس السوبر السعودي.

وقاد جروس الزمالك في بداية الموسم الماضي وحصل مع الأبيض على لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية ثم رحل قبل نهاية الدوري بعدة جولات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي برصيد 11 نقطة بعد مرور 6 جولات، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.

اقرأ أيضا

الليجا تقترح نقل الكلاسيكو من كامب نو إلى بيرنابيو بسبب المظاهرات

المقاولون: سنطالب بإلغاء الدوري.. أندية كثيرة تتضامن معنا

المقاصة يرفض تأجيلات الدوري ويطالب بالعدالة بين الأندية

المصري لـ في الجول: لن نطلب تأجيل مباريات.. فترة الراحة لم تكن سعيدة

أسوان لـ في الجول: لا نعلم مصير مباراة المقاولون.. حدثت لنا أزمة بسبب حجز الطيران والتدريب

نادر شوقي لـ اتحاد الكرة: عليكم باحترام الجونة.. لن أصنع أزمة لكن ما يحدث "عك"

رئيس سموحة: لا نطالب سوى بالعدالة.. افتحوا ملف الملاعب وتمييز الأهلي والزمالك

أهلي جدة الأهلي جروس الدوري السعودي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أليجري تعليقا على تدريب مانشستر يونايتد: لا أتحدث الإنجليزية ولكنني أتعلم ساعة | أوروبا
جوزيف بيكان.. الرجل الذي لم تسمع عنه سوى مع إنجاز كريستيانو ساعة | تقرير في الجول
رونالدينيو يخوض مباراتين وداعيتين في كولومبيا ساعة | أمريكا
زيدان لا يجد لاعبين ضد مايوركا ساعة | أوروبا
رئيس المقاولون: منحنا بعض اللاعبين إجازة قبل لقاء الزمالك.. وقرارنا النهائي خلال ساعات 2 ساعة | الدوري المصري
ليست المرة الأولى.. 5 مباريات قمة أُلغيت قبل لعبها بين الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك