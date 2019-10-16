البدري يدرس كيفية تفادي 3 معوقات قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 18:35

كتب : FilGoal

حسام البدري - سيد معوض - محمد بركات - طارق مصطفى - أحمد أيوب - أيمن طاهر - مصر

اجتمع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بجهازه المعاون اليوم الأربعاء لمناقشة عدة معوقات ستواجههم قبل مباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البدري درس مع جهازه المعاون كيفية الاستفادة من معسكره الذي سيبدأ في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري نظرا لتوقف الدوري لخوض المنتخب الأوليمبي كأس أمم إفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المعوقات في عدم وجود اللاعبين المحترفين قبل 11 نوفمبر وهو موعد بداية الأجندة الدولية وبالتالي غيابهم عن الجزء الأول من المعسكر وانضمامهم قبل لقاء كينيا بثلاثة أيام فقط.

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هذا بالإضافة لارتباط بيراميدز والمصري بخوض مباراتين في الكونفدرالية في الثالث من شهر نوفمبر المقبل، مع ملاقاة الإسماعيلي لنظيره طنطا في الدوري في العاشر من شهر نوفمبر.

أما المشكلة الثالثة تكمن في تحديد الفترة من الأول إلى التاسع من نوفمبر موعدا لمنافسات الأدوار الأولى من كأس مصر.

ويسعى البدري لتفادي كل المعوقات لخوض مباراة ودية باللاعبين المحليين لتجهيز لاعبيه بأفضل شكل لمباراتي كينيا وجزر القمر.

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