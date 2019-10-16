الإسماعيلي: مواجهة حرس الحدود "مطب صعب".. والدليل ما حدث للزمالك

شدد صبري المنياوي مدير الكرة بالجهاز الفني للإسماعيلي على صعوبة مواجهة حرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال المنياوي عبر قناة (تايم سبورتس) "حرس الحدود من الفرق الصعبة، لا أقصد القوية، وحقق معنا نتائج جيدة، وأعتقد فاز علينا ذهابا وإيابا في الموسم الماضي".

وأضاف "مدرب الإسماعيلي يعلم جيدا مقومات فريق الحرس ونقاط ضعفه ويتابع مباريات المنافس، المباريات كلها صعبة جدا، كلنا رأينا الزمالك تعادل مع فريق صاعد للدوري الممتاز".

وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي "بدون جدية واحترام للمنافس لن نفوز، هذا ما نؤكده دائما للاعبين، لقد أدوا بروح وحماس أمام دجلة والجونة، لذا انتصرنا في المباراتين".

وأوضح "لا يمكن المجازفة باللاعب إبراهيم أبو اليزيد لأن الإصابة بتمزق في الخلفية قوية نسبيا، أما وجيه عبد الحكيم تدرب آخر يومين، ومحمد صادق لاعب المنتخب الأوليمبي بحالة جيدة، بينما سيحصل همام طارق على راحة اليوم وسيتدرب غدا مع الفريق لوصوله من رحلة سفر 20 ساعة بعد خوض مباراة مع المنتخب العراقي".

واستطرد صبري المنياوي "كل تركيزنا في مباراة الحرس، وسنتابع مباراة الجزيرة الإماراتي في الدوري يوم السبت المقبل".

ولفت في ختام تصريحاته إلى ميودراج ييسيتش المدير الفني للفريق سيضم اللاعب الشاب محمود عبد الله (مواليد 2000) لقائمة المباراة بعد تألقه في المباراة التي انتهت بفوز الدراويش على الزمالك 4-1 في دوري الشباب.

اقرأ أيضا

الليجا تقترح نقل الكلاسيكو من كامب نو إلى بيرنابيو بسبب المظاهرات

المقاولون: سنطالب بإلغاء الدوري.. أندية كثيرة تتضامن معنا

المقاصة يرفض تأجيلات الدوري ويطالب بالعدالة بين الأندية

المصري لـ في الجول: لن نطلب تأجيل مباريات.. فترة الراحة لم تكن سعيدة

أسوان لـ في الجول: لا نعلم مصير مباراة المقاولون.. حدثت لنا أزمة بسبب حجز الطيران والتدريب

نادر شوقي لـ اتحاد الكرة: عليكم باحترام الجونة.. لن أصنع أزمة لكن ما يحدث "عك"

رئيس سموحة: لا نطالب سوى بالعدالة.. افتحوا ملف الملاعب وتمييز الأهلي والزمالك