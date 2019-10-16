يتمنى نور الدين علي المدير الفني لمنتخب فلسطين أن يستضيف منتخب مصر في رام الله بحضور الجماهير وكامل نجوم الفراعنة.

وعقب تعادله سلبيا مع السعودية في رام الله في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا كان هذا حوار FilGoal.com مع مدرب فلسطين.

وتحدث نور الدين علي لـFilGoal.com قائلا: "خوض مباريات في رام الله بحضور الجماهير هو حق أصيل لمنتخب فلسطين، وفي حال عدم اللعب على أرضنا فهذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص".

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثالث في المجموعة الرابعة في التصفيات بأربع نقاط بفارق نقطة عن السعودية ونقطتين عن أوزباكستان.

وعن هدفه الأبرز خلال الفترة المقبلة قال المدرب الجزائري: "الهدف الأول بالنسبة لي التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وحينها سنكون تأهلنا مباشرة لكأس آسيا".

وشدد "نجتهد ونحاول تحقيق أفضل النتائج لتحقيق ذلك الحلم".

واستدرك نور الدين علي "لكن المشكلة المستمرة هي انضمام اللاعبين للمنتخب ولكنني أعمل على تجاوز تلك الأزمة بتحديد اختيارات أولى وثانية وثالثة".

ولم يشارك منتخب فلسطين أبدا في كأس العالم فيما شارك في كأس آسيا خلال آخر نسختين ولكنه لم يتخط دور المجموعات.

وإن احتل المركز الأول فسيضمن التأهل مباشرة لتصفيات المونديال وكأس آسيا، أما إن احتل المركز الثاني فيجب أن يكون بين أفضل أربعة منتخبات.

ملاقاة منتخب مصر

وانتقل نور الدين علي للحديث عن الكرة المصرية وحلمه بملاقاة منتخب مصر في رام الله قائلا: "أنا أعشق الكرة المصرية وأعرف كل شيء عن الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري وبيراميدز".

وأردف "أنا جزائري ودائما كنت أشاهد المباريات التي تجمع الأندية الجزائرية بالمصرية وأعرف أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية مثل محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وطاهر أبو زيد".

وشدد "الكرة المصرية ضمن أفضل 5 دوريات في إفريقيا".

وأردف "أتمنى مواجهة منتخب مصر في فلسطين في رام الله بحضور كامل نجومهم وأمام الجماهير، والأمر ذاته أتمنى حدوثه مع الجزائر والمغرب".

صلاح ومحرز

وعن المقارنة المستمرة بين نجم الكرة المصرية محمد صلاح ونجم الكرة الجزائرية رياض محرز قال مدرب فلسطين: "صلاح يسعدنا دائما فهو من أفضل اللاعبين في مصر وإفريقيا".

وأكمل "كل من صلاح ومحرز يفعل المستحيل لرفع اسم بلده".

وأتم نور الدين علي "كل واحد منهم له أسلوب لعب مختلف وكل واحد لديه إنجازاته وتأثيره مع منتخب بلاده، أحب الاثنين".

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