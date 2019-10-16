خاص فيديو في الجول - كيف تسبب برادة وبطولة الأهرام في تسيد مصر للاسكواش

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 17:23

كتب : محمد سمير

الأهرامات - أحمد برادة اسكواش

كانت بطولة الأهرام للاسكواش أحد أبرز أسباب هيمنة مصر الحالية على اللعبة في مستوى الرجال والسيدات بعد بزوغ نجم أحمد برادة.

يستعرض لكم FilGoal.com، كيف تسبب برادة وبطولة الأهرام في تسيد مصر للعبة حاليا؟

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قبل انطلاق بطولة الأهرام عام 1996 لم تكن مصر على خريطة الاسكواش العالمي حتى ظهر برادة وتواجد في نهائي بطولة العالم وكان ضمن أفضل 2 لاعبين على مستوى العالم.

تسبب برادة في ظهور جيل جديد مهتم برياضة الاسكواش وأفرز أبطالا في اللعبة على مستوى الرجال والسيدات لتهيمن مصر على اللعبة.

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