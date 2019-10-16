فضل: تأجيل القمة موضوع أمني بحت.. ولم أقدم استقالتي

شدد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك "أمني بحت".

وفي نفس الإطار أكد فضل أنه لم يتقدم باستقالته من اللجنة.

وقال فضل في تصريحات صحفية نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم: "تأجيل مباراة القمة موضوع أمني بحت وأنه لا مجال فيه للحديث عن أي اعتبارات أخرى".

وأضاف "إذا كان هناك ملاحظات في هذا الشأن لأي طرف عليه العودة إلى الأمن، لا سيما أن لائحة المسابقات أعطت الحق للأندية لتحديد ملاعبها بالتنسيق مع الأمن".

وأتم فضل "العلاقة التي تجمعني مع جميع أعضاء لجنة الاتحاد وجميع أطراف المنظومة الكروية تتسم بالاحترام والتقدير، ومن ثم لا صحة لما يردده البعض بتقديم استقالتي من عضوية اللجنة".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت تقدم فضل باستقالته من عضوية اللجنة التي يرأسها عمرو الجنايني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

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