البدري يجتمع مع جهاز المنتخب لتحديد موعد معسكر نوفمبر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 14:18

كتب : عاطف شادي

حسام البدري - سيد معوض - محمد بركات - طارق مصطفى - أحمد أيوب - أيمن طاهر - مصر

يعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اليوم الأربعاء جلسة مع جهازه المعاون لتحديد شكل الإعداد لمعسكر نوفمبر المقبل.

ومن المفترض أن تكون الأجندة الدولية في شهر نوفمبر خلال الفترة من 10 إلى 19 ويخوض خلالها المنتخب مباراتين في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب مصر أمام كينيا في القاهرة يوم 14 من نوفمبر، وجزر القمر خارج مصر يوم 18 من الشهر نفسه.

أخبار متعلقة

"نظرا لعدم تكافؤ الفرص".. الجونة يطلب تأجيل مواجهة نادي مصر كرة طائرة - منتخب مصر يختتم مشوار كأس العالم بهزيمة من أمريكا ديسابر: لاعبو بيراميدز يكتسبون الخبرات من المشاركة مع منتخب مصر بالفيديو – حمدي فتحي يُنصر البدري.. مصر تفوز على بوتسوانا

وكان المنتخب قد خاض أول مباراة تحت قيادة البدري أمام بتسوانا وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وتشهد الجلسة الاتفاق على موعد بدء التجمع خاصة وأن الدوري يتوفق منذ 3 نوفمبر لمدة تصل إلى 25 يوما للسماح المنتخب الأولمبي بالإعداد وخوض بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

ويدرس جهاز المنتخب الأول بدء المعسكر مبكرا بعض الوقت في ظل التوقف الدولي لتجهيز اللاعبين لأول مباراتين رسميتين على أن ينضم المحترفون مع بدء الأجندة الدولية.

اقرأ أيضا

الليجا تقترح نقل الكلاسيكو من كامب نو إلى بيرنابيو بسبب المظاهرات

المقاولون: سنطالب بإلغاء الدوري.. أندية كثيرة تتضامن معنا

المقاصة يرفض تأجيلات الدوري ويطالب بالعدالة بين الأندية

المصري لـ في الجول: لن نطلب تأجيل مباريات.. فترة الراحة لم تكن سعيدة

أسوان لـ في الجول: لا نعلم مصير مباراة المقاولون.. حدثت لنا أزمة بسبب حجز الطيران والتدريب

نادر شوقي لـ اتحاد الكرة: عليكم باحترام الجونة.. لن أصنع أزمة لكن ما يحدث "عك"

رئيس سموحة: لا نطالب سوى بالعدالة.. افتحوا ملف الملاعب وتمييز الأهلي والزمالك

منتخب مصر حسام البدري معسكر نوفمبر التوقف الدولي

نرشح لكم

أخر الأخبار

اسكواش - كيف تسبب برادة وبطولة الأهرام في تسيد مصر للعبة في الوقت الحالي 7 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: النني قد يشارك كمدافع أمام أنقرة جوشو 29 دقيقة | المحترفون
فضل: تأجيل القمة موضوع أمني بحت.. ولم أقدم استقالتي ساعة | الدوري المصري
المقاصة يعترض على تعيين محمد معروف لمواجهة المصري ساعة | الدوري المصري
فيديو في الجول - أزمة كبيرة في الدرجة الثانية من الدوري المصري قبل انطلاقه بأيام ساعة | مصر
همام طارق وبيكيتي وباهر ينضمون لمعسكر الإسماعيلي استعدادا للحدود ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك