البدري يجتمع مع جهاز المنتخب لتحديد موعد معسكر نوفمبر

يعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اليوم الأربعاء جلسة مع جهازه المعاون لتحديد شكل الإعداد لمعسكر نوفمبر المقبل.

ومن المفترض أن تكون الأجندة الدولية في شهر نوفمبر خلال الفترة من 10 إلى 19 ويخوض خلالها المنتخب مباراتين في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب مصر أمام كينيا في القاهرة يوم 14 من نوفمبر، وجزر القمر خارج مصر يوم 18 من الشهر نفسه.

وكان المنتخب قد خاض أول مباراة تحت قيادة البدري أمام بتسوانا وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وتشهد الجلسة الاتفاق على موعد بدء التجمع خاصة وأن الدوري يتوفق منذ 3 نوفمبر لمدة تصل إلى 25 يوما للسماح المنتخب الأولمبي بالإعداد وخوض بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

ويدرس جهاز المنتخب الأول بدء المعسكر مبكرا بعض الوقت في ظل التوقف الدولي لتجهيز اللاعبين لأول مباراتين رسميتين على أن ينضم المحترفون مع بدء الأجندة الدولية.

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