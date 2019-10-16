خاص مصدر بـ اتحاد الكرة: تعديل موعد الزمالك والمقاولون لـ"تكافؤ الفرص".. وطلبات التأجيل مرفوضة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 13:41

كتب : عاطف شادي

حسين الشحات - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

شرح مصدر في اتحاد الكرة سبب تعديل موعد مواجهة الزمالك والمقاولون، لتقام يوم السبت المقبل بدلا من مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاولون لتقام يوم السبت جاء لإرساء تكافؤ الفرص بين القطبين، الأهلي والزمالك".

وأضاف "بعد تأجيل مباراة القمة، لو لم نعدل موعد مباراة الزمالك والمقاولون لكان للزمالك مباراتين مؤجلتين، الأولى ضد الأهلي والثانية ضد المقاولون المؤجلة للأصل بسبب مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا".

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وأكمل "في ذلك الوقت، كان سيصبح للأهلي مباراة مؤجلة وحيدة ضد الزمالك".

وكشف "ما فعلناه بتقديم موعد مواجهة الزمالك والمقاولون سيجعل لكل فريق، الأهلي والزمالك، مباراة مؤجلة واحدة".

وأكد المصدر ما نشره FilGoal.com من قبل، بعدم تأجيل مباراة إنبي ضد الزمالك المقررة يوم 27 أكتوبر.

وكذلك أتم المصدر، أن كل طلبات التأجيل الواردة من أندية المقاولون والجونة وسموحة، مرفوضة.

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