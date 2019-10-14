أيوب: كنا نتمنى إجراء 10 تبديلات أمام بوتسوانا

حدد أحمد أيوب المدرب العام للمنتخب ملامح الاستفادة من الفوز على بوتسوانا بهدف مقابل لا شيء ، في أول تجربة للمدير الفني حسام البدري، مشيرا إلى "كنا نتمنى إجراء 10 تغييرات".

وصرح أيوب عبر شبكة الشباب والرياضة "حققنا مكسبا مهما في البداية رغم أننا لم نفكر فيه".

وأضاف "لقد لعب منتخب بوتسوانا بتكتل دفاعي كبير، وتابع الجهاز الفني خلال اللقاء عناصر جديدة تنضم لأول مرة، كما كانت فرصة لتقييم سلوكيات اللاعبين الآخرين الذين لم يتم إشراكهم طوال مدة المعسكر".

وتابع "استفدنا أيضا من اكتشاف بعض الأخطاء وأوجه القصور التي سنعمل على علاجها خلال الفترة القادمة، وكذلك كانت فرصة جيدة لنا لتقييم الوجوه الجديدة".

وأكد أحمد أيوب "لقد نجح اللاعبون بنسبة مرضية، والمنتخب الأوليمبي نواة للمنتخب الأول، وبالتأكيد سنضم عناصر منه الفترة القادمة".

وأوضح في ختام تصريحاته "لم نتعمد تثبيت رباعي الدفاع على مدار 90 دقيقة، بل كنا نتمنى إجراء 10 تبديلات، إلا أن الجهاز الفني لجأ للبدلاء وفقا لحسابات المباراة، وكذلك انتقاء لاعبين بعينهم للحكم على مستواهم".

منتخب مصر انتصر بهدف حمدي فتحي على حساب بوتسوانا في لقاء ودي استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

انتصار هو الأول لـ حسام البدري ويستعد من خلاله لأولى المباريات الرسمية في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 11 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات.



































































































































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