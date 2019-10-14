الكشف عن – موقف صلاح وأليسون من مواجهة مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف محترفنا المصري محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في الخامسة والنصف مساءً يوم الأحد في كلاسيكو ناري منتظر في الكرة الإنجليزية.

وتوقعت صحيفة جارديان أن يكون محمد صلاح لائقا ومتاحا بشكل طبيعي مع ليفربول للمشاركة أمام يونايتد وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي.

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته ضد ليستر سيتي قبل التوقف الدولي.

وفي الإطار ذاته، أصبح البرازيلي أليسون بيكر جاهزا تماما للمشاركة مع فريقه الريدز.

وافتقد ليفربول جهود أليسون بيكر منذ الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي، بعدما تعرض لإصابة أمام نورويتش سيتي في انطلاق المسابقة الإنجليزية.

وخضع أليسون لبرنامج علاجي تدريبي مكثف خلال الأسبوع الماضي ولم يتعرض لأي انتكاسه ولم يشتك من أي آلام مما جعله متاحا للسفر مع ليفربول إلى مدينة مانشستر.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من 8 مباريات ولم يعرف سوى طعم الانتصار في الدوري.

بينما يعاني مانشستر يونايتد من تراجع واضح في النتائج، ليحتل المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري بـ 9 نقاط.

ويمكنك اختيار تشكيل ليفربول في الكلاسيكو من هنا

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