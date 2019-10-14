محمد بركات بعد ودية بوتسوانا: الأهم أننا شاهدنا سلبياتنا

تحدث محمد بركات مدير منتخب مصر عقب الظهور الأول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، أمام بوتسوانا.

منتخب مصر انتصر بهدف حمدي فتحي على حساب بوتسوانا في لقاء ودي استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال محمد بركات: "من الجيد للغاية أن نبدأ المشوار بتحقيق انتصار"ز

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "استحوذنا على الكرة أغلب فترات المباراة، ولكن الأهم بالنسبة لنا كان مشاهدة السلبيات".

وأوضح "في الشوط الأول رأينا طريقة دفاع منتخب بوتسوانا وفشلنا في خلق العدد المناسب من الفرص وهذا ما سيعمل عليه الجهاز الآن".

وتابع "منتخب كينيا سيلعب بنفس أسلوب منتخب بوتسوانا وهو أسلوب دفاعي، وسنعمل على كيفية اختراق هذا الأسلوب".

انتصار هو الأول لـ حسام البدري ويستعد من خلاله لأولى المباريات الرسمية في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 11 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات.



































































































































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