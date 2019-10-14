محمد بركات بعد ودية بوتسوانا: الأهم أننا شاهدنا سلبياتنا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 21:28

كتب : FilGoal

حسام البدري - سيد معوض - محمد بركات - طارق مصطفى - أحمد أيوب - أيمن طاهر - مصر

تحدث محمد بركات مدير منتخب مصر عقب الظهور الأول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، أمام بوتسوانا.

منتخب مصر انتصر بهدف حمدي فتحي على حساب بوتسوانا في لقاء ودي استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال محمد بركات: "من الجيد للغاية أن نبدأ المشوار بتحقيق انتصار"ز

أخبار متعلقة

بالفيديو – حمدي فتحي يُنصر البدري.. مصر تفوز على بوتسوانا بالفيديو - حمدي فتحي يفتتح أهدافه الدولية في ظهوره الأول بقميص منتخب مصر منتخب مصر: 4 تبديلات فقط في ودية بوتسوانا إبراهيم نور الدين حكما لـ مصر وبوتسوانا

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "استحوذنا على الكرة أغلب فترات المباراة، ولكن الأهم بالنسبة لنا كان مشاهدة السلبيات".

وأوضح "في الشوط الأول رأينا طريقة دفاع منتخب بوتسوانا وفشلنا في خلق العدد المناسب من الفرص وهذا ما سيعمل عليه الجهاز الآن".

وتابع "منتخب كينيا سيلعب بنفس أسلوب منتخب بوتسوانا وهو أسلوب دفاعي، وسنعمل على كيفية اختراق هذا الأسلوب".

انتصار هو الأول لـ حسام البدري ويستعد من خلاله لأولى المباريات الرسمية في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 11 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات.

طالع أيضا

حمدي فتحي يُنصر البدري.. مصر تفوز

الكشف عن – موقف صلاح وأليسون من مواجهة مانشستر يونايتد

تعرف على كل ما حدث في لقاء الأهلي "السري"

الكشف عن مدة غياب نيمار

منتخب مصر مصر في المنتخب

نرشح لكم

أخر الأخبار

النيابة العامة تحفظ قضية ممدوح عباس ضد الزمالك 23 دقيقة | مصر
بالفيديو - أسود إنجلترا تلتهم "عنصرية" بلغاريا 49 دقيقة | أوروبا
مدرب المنتخب: لم نفكر في توازنات بين لاعبي الأهلي والزمالك أمام بوتسوانا ساعة | مصر
أيوب: كنا نتمنى إجراء 10 تبديلات أمام بوتسوانا ساعة | مصر
بالفيديو - تركيا تشعل المنافسة على الصدارة بالتعادل مع فرنسا ساعة | أوروبا
خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك