خاص خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 23:07

كتب : عاطف شادي

حسين الشحات - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

كشف مصدر مسؤول من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن طلب الأمن تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم السبت المقبل بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن الاتحاد لم يتم مخاطبته رسميا بشأن التأجيل، ولكن اتصالات وصلت للمسؤولين تطلب تأجيل المباراة في ظل حساسية الوضع بين القطبين حاليا.

وشدد المصدر في حديثه مع FilGoal.com على أن الاتحاد ينتظر يوم الثلاثاء الخطاب الرسمي من الأمن بشأن تحديد ملعب المباراة.

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وكان اتحاد الكرة حدد الساعة الثامنة مساء من يوم السبت المقبل موعدا لإنطلاق مباراة القمة على استاد القاهرة الدولي.

وما موقف اتحاد الكرة؟

المصدر أشار إلى أن اتحاد الكرة يرفض بشكل قاطع تأجيل القمة لأن التأجيل سيؤثر على انتظام المسابقة التي تسير بصورة جيدة، ويتمسك الاتحاد بإقامتها في موعدها يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أن الاتحاد يقترح إقامة اللقاء على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية ودون جمهور بعد رفض إقامته على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الاتحاد التوصل لحل واتفاق مع الأمن خلال الساعات الجارية ويضغط بقوة حتى لا يتم تأجيل المباراة مع إقامتها ببرج العرب بدون حضور جماهيري.

القصة من البداية

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال إنه يريد تأجيل مباراة الأهلي بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي. ( اقرأ ماذا قال )

لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي شدد على رفض ناديه التأجيل. ( طالع تصريحاته )

وقال عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة "الدوري منتظم بلا تأجيلات. هذا ما وعدت به وسيستمر بهذا الشكل".

وأكمل حديثه قائلا: "تأجيل القمة؟ أعلنا الجدول منذ البداية وملتزمون به. أي تأجيلات تحدث في المباريات لا تكون بناءً على طلب الأندية أو اتحاد الكرة بل لظروف أمنية". ( اقرأ تصريحاته )

ليعلن رئيس الزمالك بعدها "مستعد لخوض مباراة الأهلي غدا، الزمالك فريق وحوش".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 9 نقاط، فيما جمع الزمالك 7 نقاط.

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