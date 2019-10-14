مؤتمر البدري: سأدعم كوكا ولدينا مشكلة.. وهذا الثنائي كان يجب أن يكون مع المنتخب

شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أنه سيدعم أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة، مؤكدا أن المنتخب لديه مشكلة واضحة في مركز رأس الحربة.

منتخب مصر فاز على بوتسوانا 1-0 في أول مباراة لحسام البدري في قيادة الفراعنة، ليقول في المؤتمر الصحفي: "الفوز كان مهم جدا. في محاضرة المباراة شكرت اللاعبين عما قدموه في التجمع. الأسبوع كان إيجابيا للغاية".

وأضاف "هناك لاعبين لهم رصيد، وهناك جدد أو انضموا لفترة بسيطة، ولكن ما لمسته من الجميع كان رغبة وإصرار على النجاح. اتفقنا على شروط تعاملنا معا كأسرة وراض بنسبة 99% عما حدث في هذا التجمع".

واعترف البدري "مازال لدينا نواقص، ولدينا مشاكل فنية مستمرة من فترات سابقة. لدينا حسابات لكل شيء حتى لا نخسر اللاعبين".

وأكد "بعض اللاعبين كان يجب أن يكونوا معنا، مثل رمضان صبحي ومصطفى محمد، الذين فضلنا أن يكونا موجودين مع المنتخب الأوليمبي قبل كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما. رأينا عناصر جديدة أيضا مثل حمدي فتحي ومحمد مجدي (أفشة)".



































































































































وفنيا، قال البدري: "لست راضيا بنسبة 100%، ولكن كنت سأكون حزينا لو لم نخلق فرصا. الاستحواذ كان إيجابيا وكان هناك إصرار من اللاعبين على تنفيذ الفكر المطلوب، بعكس بعض الفردية التي ظهرت من قبل".

وأتم البدري في مؤتمره الهادئ، داعما كوكا: "تابعوا كوكا في الدوري البرتغالي، يحرز الكثير من الأهداف. هو أفضل العناصر المتاحة، لدينا مشكلة في تلك المنطقة، ولا يجب أن أقسو على لاعب غير موفق. أثق في قدراته وسأدعمه، وهناك آخرين مثل مصطفى محمد وصلاح محسن ومروان محسن، والأفضل سيستمر".

وسجل كوكا هدفا وصنع آخر في 7 مباريات في الدوري البرتغالي مع براجا، فيما سجل 15 هدفا مع أولمبياكوس الموسم الماضي.

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