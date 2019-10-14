طرح تذاكر ودية مصر وبوتسوانا للجماهير صباح الإثنين

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، طرح تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا الودية للجماهير صباح غد الإثنين.

منتخب مصر يلاقي بوتسوانا مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب، على استاد برج العرب.

وكشف اتحاد الكرة عن طرح تذاكر اللقاء في السوق صباح غد الإثنين، في سور استاد الإسكندرية.

كان الأمن قد حدد 10 آلاف متفرج لحضور لقاء مصر وبوتسوانا الودي.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي كينيا وجُزر القُمر شهر نوفمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

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