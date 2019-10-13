التجربة الودية الأخيرة - المنتخب الأوليمبي يفوز على جنوب إفريقيا بهدف رمضان

أنهى منتخب مصر الأوليمبي استعداداته الأخيرة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالفوز على جنوب إفريقيا وديا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل رمضان صبحي هدف فوز مصر على جنوب إفريقيا في المباراة الثانية التي جمعت المنتخبين خلال أيام قليلة، وانتهت الأولى بينهما بالتعادل.

بدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر المباراة بالاعتماد على طريقة 3-5-2 وبتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال – محمد عبد السلام – أحمد فتوح.

الوسط: عمار حمدي – أكرم توفيق – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي – محمد صادق.

الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن.

ومنذ انطلاق المباراة وحتى تسجيل الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة 28 لم يرتفع مستوى اللعب ولم تكن هناك خطورة حقيقية على أي من الحارسين.

ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق رمضان صبحي ليسقط داخل منطقة جزاء جنوب إفريقيا ويحصل على ركلة جزاء سددها بنفسه مسجلا الهدف الأول.

مع بداية الشوط الثاني شارك كريم العراقي لاعب المصري بدلا من محمد صادق لاعب الإسماعيلي الذي خرج مصابا.

كما دفع شوقي غريب بكل من أحمد ياسر ريان وإمام عاشور ومحمود الجزار بدلا من مصطفى محمد وصلاح محسن وعبد الرحمن مجدي.

وحصل منتخب جنوب إفريقيا على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعدما لمست الكرة يد محمد عبد السلام لكم اللاعب لوثر سينج سدد الكرة في القائم.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة خرج رمضان صبحي وشارك بدلا منه ناصر منسي، وتوجه لاعب الأهلي فور خروجه من الملعب إلى الطبيب ليطمئن على قدمه.

لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بجانب كل من غانا ومالي والكاميرون.

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