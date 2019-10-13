يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12

نجح فريق الزمالك في حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بعد سيناريو مجنون أمام سبورتنج.

وفاز الزمالك 33-31 على سبورتنج بعد لقاء امتد للوقت الإضافي.

وحقق الزمالك لقبه الـ 12 ليجلس وحيدا على عرش قارة إفريقيا كأكثر الأندية تتويجا باللقب الإفريقي.

قبل مواجهة سبورتنج مساء اليوم الأحد، حصد الزمالك 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر سابقا".

ولكن لا تتساوي الآن. الزمالك يحقق الـ 12 ويجلس وحيدا على عرش القارة الإفريقية.

وحيدا على عرش القارة الإفريقية 🌍💥 الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 في تاريخه ويصبح أكثر من توج بلقب إفريقيا لكرة اليد 🤾‍♂🏆🥇 مبروك للفارس الأبيض 🇦🇹👏👏👏 pic.twitter.com/wta6gEdglh — FilGoal (@FilGoal) October 13, 2019

ونجح الزمالك في حصد اللقب للعام الثالث على التوالي في النهائي الرابع الذي شارك فيه في آخر 5 نسخ من البطولة الإفريقية.

سبورتنج بدأ قويا في اللقاء وأنهى الشوط الأول لصالحه 17-14.

في الشوط الثاني وصل الفارق 6 لصالح سبورتنج ولكن الفارس الأبيض لم يستسلم أبدا ليعود من بعيد وينهي الشوط الثاني بالتعادل في اللحظات الأخيرة 28-28.

ونجح الزمالك في الشوط الإضافي الأول والثاني من التقدم مرتين على سبورتنج والحفاظ على تقدمه ليحصد اللقب في النهاية.

الزمالك يتربع وحيدا على عرش الأكثر تتويجًا 🌍🏆 بدوري أبطال إفريقيا لكرة اليد 🇦🇹🤾‍♂ pic.twitter.com/VivgQ0dP8Q — FilGoal (@FilGoal) October 13, 2019

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