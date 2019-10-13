يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 21:18

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

نجح فريق الزمالك في حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بعد سيناريو مجنون أمام سبورتنج.

وفاز الزمالك 33-31 على سبورتنج بعد لقاء امتد للوقت الإضافي.

وحقق الزمالك لقبه الـ 12 ليجلس وحيدا على عرش قارة إفريقيا كأكثر الأندية تتويجا باللقب الإفريقي.

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قبل مواجهة سبورتنج مساء اليوم الأحد، حصد الزمالك 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر سابقا".

ولكن لا تتساوي الآن. الزمالك يحقق الـ 12 ويجلس وحيدا على عرش القارة الإفريقية.

ونجح الزمالك في حصد اللقب للعام الثالث على التوالي في النهائي الرابع الذي شارك فيه في آخر 5 نسخ من البطولة الإفريقية.

سبورتنج بدأ قويا في اللقاء وأنهى الشوط الأول لصالحه 17-14.

في الشوط الثاني وصل الفارق 6 لصالح سبورتنج ولكن الفارس الأبيض لم يستسلم أبدا ليعود من بعيد وينهي الشوط الثاني بالتعادل في اللحظات الأخيرة 28-28.

ونجح الزمالك في الشوط الإضافي الأول والثاني من التقدم مرتين على سبورتنج والحفاظ على تقدمه ليحصد اللقب في النهاية.

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