انتظام السولية في مران الأهلي استعدادا للزمالك

شارك عمرو السولية في مران الأهلي بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

واكتمل شفاء السولية من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الركبة خلال مباراة الأهلي وأسوان.

وأشرف السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي على تدريبات السولية بعد انتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر السولية ضمن قائمة الفراعنة لمواجهة بتسوانا وديا غدا الإثنين قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر المعسكر.

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