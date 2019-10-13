تقرير إيطالي: ريال مدريد وبرشلونة يراقبان لاعب وسط نابولي

لفت إليف إيلماس لاعب وسط نابولي الإيطالي أنظار الثنائي الكبير في إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن ناديا ريال مدريد وبرشلونة يراقبان لاعب الوسط الشاب لفريق نابولي عن كثب.

من هو إليف إبلماس؟

إيلماس لاعب وسط ارتكاز يلعب لمنتخب مقدونيا وتألق خلال الموسمين الماضيين مع فريق فينربيهاتشه التركي.

تألق إيلماس في تركيا لفت أنظار نادي نابولي الذي تعاقد معه بداية الموسم الجاري وضمه لصفوفه.

ومع انضمامه لصفوف نابولي وفي موسمه الأول في إيطاليا قدم اللاعب الشاب مستوى مميز.

ما لفت إليه أنظار ريال مدريد وبرشلونة لمتابعته خلال الفترة المتبقية من الموسم لتقييم مستواه مع نابولي.

الصحيفة الإيطالية ذكرت أيضا أن ظهور إيلماس بمستوى مميز في دوري أبطال أوروبا خاصة أمام ليفربول جعل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتابع اللاعب.

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