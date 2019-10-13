أرسنال يبدأ مهمة الحفاظ على أوباميانج

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 19:19

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال

اتخذ نادي أرسنال الإنجليزي أولى خطواته لتجديد تعاقده نجمه بيير إيميريك أوباميانج.

أرسنال يسعى للحفاظ على نجمه الجابوني وضمان استمراره مع الفريق اللندني لأطول فترة وإبعاده عن كبار أندية أوروبا.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية ذكرت أن أرسنال بدأ محادثاته مع أوباميانج لتجديد تعاقده والحفاظ عليه لوقت أطول.

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وينتهي تعاقد أوباميانج البالغ من العمر 30 عاما مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل.

ويأمل أرسنال في الوصول إلى اتفاق مع قائد منتخب الجابون لتجديد تعاقده لعدة سنوات مقبلة.

وكان أوباميانج انضم لصفوف أرسنال بداية عام 2018 قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وخلال 75 مباراة لعبها مع أرسنال سجل أوباميانج 49 هدفا في مختلف المسابقات.

أما في الموسم الحالي سجل أوباميانج 8 أهداف خلال 10 مباريات.

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أوباميانج أرسنال

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