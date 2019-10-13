لأول مرة منذ 1960.. منتخب مصر للفروسية يتأهل لأولمبياد طوكيو

تأهل المنتخب المصري للفروسية إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، بعدما تصدر الفريق الترتيب العام لبطولة المغرب الدولية المؤهلة لدورة الألعاب.

وتفوق المنتخب المصري على جميع الفرق المشاركة في البطولة ونجح في جمع أكبر عدد من النقاط ليحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

ويضم المنتخب المصري للفروسية الفرسان محمد طاهر زيادة ونائل نصار وسامح الدهان وعبد القادر سعيد.

ولأول مرة يتأهل منتخب مصر للفروسية بالكامل للمشاركة في الأولمبياد منذ عام 1960، وسط احتفالات من الجالية المصرية ومسئولي البعثة بالتأهل.

وتلقت البعثة برئاسة هشام حطب التهاني من الجميع وعلى رأسهم رؤساء وفود البعثات المشاركة، وسامي التهامي رئيس المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي.

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