بالفيديو - الأرجنتين تسحق الإكوادور بسداسية للمرة الرابعة في تاريخها

6 أهداف كاملة كانت حصيلة الكرات الأرجنتينية في شباك منتخب الإكوادور بالمباراة الودية التي أقيمت على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

مدينة فالنسيا الإسبانية احتضنت المباراة التي انتهت نتيجتها 6-1 لراقصي التانجو، رغم غياب الأسطورة ليونيل ميسي للإيقاف.

أهداف الأرجنتين سُجلت بواسطة 6 لاعبين مختلفين، هم: لوكاس ألاريو، وجون إسبينوزا، ولياندرو دانييل باريديس، وخيرمان بيتزيّا، ونيكولاس دومينجيز، ولوكاس أوكامبوس.

فيما سجل آنخل مينا هدف الإكوادور اليتيم.

ولا يعد هذا الفوز هو الأكبر على الأرجنتين في مواجهة الإكوادور تاريخيًا، إذ سبق أن انتصر راقصو التانجو 12-0 في كوبا أمريكا 1942.

كما تعد هذه المرة هي الرابعة التي تصيب فيها الأرجنتين شباك الإكوادور في 6 مناسبات بمباراة واحدة.

الأولى كانت في المواجهة الأولى بينهما على الإطلاق بشهر فبراير 1941 عندما فازت الأرجنتين 6-1 أيضا.

ثم تفوقت الأرجنتين 6-3 في تصفيات كأس العالم 1962.

وعادت للفوز 6-1 في كوبا أمريكا 2004.

بالعودة لمباراة 13 أكتوبر 2019، تقدّمت الأرجنتين في الدقيقة 20 برأسية لوكاس ألاريو مهاجم ليفركوزن الذي سجل هدفه الدولي الثالث في مسيرته.

الهدف الثاني سُجل سريعا في الدقيقة 27 بواسطة إسبينوزا بالخطأ في مرماه.

الثورة الأرجنتينية تواصلت بهدف ثالث في الدقيقة 30 عن طريق باريديس الذي اخترق منطقة الجزاء وعزز تقدُم بلاده.

في بداية الشوط الثاني حاولت الإكوادور العودة، فسجل مينا من ركلة حرة مباشرة خادعت أجوستين مارتشيسين حارس مرمى الأرجنتين.

لكن الأرجنتين عادت للتسجيل في الدقيقة 66 برأسية بيتزيّا.

وأضاف دومينجيز هدفا خامسا بتسديدة أرضية مخادعة من على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 82.

وأخيرا أوكامبوس اختتم أوكامبوس الأهداف في الدقيقة 86.

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