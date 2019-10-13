تحول غير متوقع.. عكاظ السعودية: مفاوضات الأهلي مع جروس تتوقف.. المدرب لا يرد

في تحول غير متوقع وبعدما كان قريبا للغاية من الجلوس على المقعد الفني من جديد لفريق أهلي جدة، ابتعد كريستيان جروس الآن عن الصورة و"توقفت المفاوضات".

صحيفة عكاظ السعودية كشف وفقا لمصادرها الخاصة عن "المفاوضات بين الأهلي وجروس دخلت بشكل مفاجئ إلى طريق صعب".

وأوضحت المصادر "عقب الاتفاق الكامل بين الطرفين على كافة الأمور، توقفت المفاوضات فجأة ويفقد الأهلاويون – مسؤولو النادي-كافة وسائل الاتصال بالمدرب".

إدارة الأهلي بدأت مفاوضاتها مع جروس قبل عدة أيام، ووافق الطرفان فورا على الأمور المالية ليتوجه رئيس النادي أحمد الصائغ والمدير التنفيذي أحمد بامعوضة مساء الجمعة الماضي إلى دبي للالتقاء بالمدرب وتوقيع العقود النهائية.

الأمور التي كانت تسير بشكل هادئ وطبيعي للغاية، اختلفت بعدما "فاجأهم جروس بزيادة كبيرة في متطلباته المالية وهو ما وفقت عليه الإدارة ليتم الاتفاق على توقيع العقد مساءً، وقبل الموعد المحدد حزم جروس حقائبه وغادر الفندق متوجها إلى بلاده ولم يرد على اتصالات النادي حتى اللحظة" وفقا للصحيفة السعودية.

ووضعت إدارة أهلي جدة مهلة للرد مدتها 48 ساعة على العرض الأخير الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني للمدرب، وفي حالة عدم وجود أي رد ستتحرك الإدارة نحو أسماء أخرى.

آخر ظهور تدريبي لـ جروس كان مع الزمالك في مصر، ونجح في حصد لقب كأس الكونفدرالية وكأس السوبر المصري السعودي.

وفي حالة عودة جروس من جديد لتدريب أهلي جدة، فأنه سيكتب الظهور الثالث له مع الفريق السعودي.

الولاية الأولى كانت في الفترة ما بين 2014 وحتى 2016 وتخللها حصده لقب الدوري وكأس ولي العهد وكأس الملك، بينما الولاية الثانية التي بدأت في أكتوبر من عام 2016 وحتى يونيو 2017، ولكنه لم يحقق أي لقب.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.

الهلال يبتعد بصدارة الدوري بـ 16 نقطة، ويليه الوحدة بـ 12 نقطة.

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