غريب يكشف سبب مواجهة جنوب إفريقيا على 3 أشواط.. وأمر جعل اللاعبين سعداء

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن سبب مواجهة جنوب إفريقيا وديا في لقاء على ثلاثة أشواط.

وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "الهدف من إقامة اللقاء على ثلاثة أشواط هو أن نرى كل اللاعبين دون أن نجري العديد من التبديلات على مدار اللقاء، فيفسد ريتم الأداء".

وأوضح "أجرينا تبديلات على مدار الأشواط، بحيث خاض كل مجموعة من اللاعبين عدد كبير من الدقائق لكن بإجراء التبديلات على دفعات".

غريب أتبع "أرحنا بعض اللاعبين مثل رمضان صبحي، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق، ومحمد صبحي حارس المرمى، وناصر ماهر توفيرا لهم للمباريات المقبلة".

وعن مستوى الفريق، قال غريب "الفريق مطمئن بالنسبة لي. والفريق ظهر بشكل جيد. حتى الهدف الذي سكن شباكنا كان من ركلة جزاء، وفي المقابل سجلنا هدفا بطريقة رائعة، أتمنى أن يكونوا صوروه".

وواصل "في بعض الأوقات كانت جنوب إفريقيا متفوقة علينا بدنيا بسبب عدم مشاركة بعض لاعبينا بشكل مستمر، وأتمنى أن يشارك لاعبينا بشكل أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة".

وعن المواجهة المقبلة أمام جنوب إفريقيا، قال المدرب: "لا أعرف أين سنلعب المباراة الودية المقبلة، لكننا سنعود للقاهرة غد السبت للتدرب، في انتظار ما سيقوله لنا مسؤولو اتحاد الكرة".

واستمر "بصراحة سأقولها لك. اللاعبون كانوا في غاية السعادة ومنبهرين وقت دخولهم استاد القاهرة للتدرب بسبب ما رأوه بعد تطوير الملعب، كانت تلك أكثر مرة أرى فيها اللاعبين سعداء".

غريب أتم "قلت لهم أنتم سعداء للتدرب في استاد القاهرة، فما بالكم حين ترن الملعب ممتلئا بالجماهير في المباريات الرسمية".

مصر تعادلت مع جنوب إفريقيا اليوم الجمعة بهدف لكل فريق وديا، في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية، وسجل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لنادي الجونة هدف مصر الوحيد.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة جنوب إفريقيا مجددا يوم الأحد المقبل، في آخر استعدادات الفريق قبل تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020.

وتقام تصفيات إفريقيا لأوليمبياد طوكيو 2020 في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

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