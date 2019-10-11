بعد فشل إقامة اللقاء في القاهرة.. المنتخب يتجه لبرج العرب استعدادا لبوتسوانا

توجه منتخب مصر إلى مدينة الإسكندرية لاستكمال معسكر الفريق المغلق بأحد فنادق برج العرب، قبيل لقاء بوتسوانا.

وتلقى منتخب مصر خطابا مساء أمس الخميس، يفيد بفشل مفاوضات إقامة اللقاء في القاهرة كما كان مقررا له، لينتقل إلى استاد برج العرب.

وعلى إثر الخطاب، تحرك منتخب مصر اليوم الجمعة إلى الإسكندرية، ولاستكمال المعسكر قبل خوض لقاء بوتسوانا.

وأدى منتخب مصر مرانه اليوم الجمعة على استاد القاهرة، قبل أن تتحرك البعثة إلى الإسكندرية.

منتخب مصر يواجه بوتسوانا وديا يوم الإثنين المقبل، ضمن استعدادات الفريق لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وستكون المباراة هي الأولى تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، والذي تولى المهمة خلفا لخافيير أجيري المدرب السابق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا وجرز القُمر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات خلال شهر نوفمبر المقبل.

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