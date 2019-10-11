"مجموعة قوية" هكذا وصف صلاح أحمد آدم المدير الفني للهلال السوداني نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في المجموعة الثانية رفقة الأهلي والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وتحدث مدرب الهلال لـFilGoal.com قائلا: "هذه مجموعة قوية نحن سعداء بمنافسة فريق عريق مثل الأهلي واللعب في مصر الحبيبة".

وواصل "واجهنا النجم الساحلي الموسم الماضي ومعروف لدينا، ولكننا لم نواجه بلاتينيوم من قبل فهو سيزور السودان للمرة الأولى".

وعن تخوفه من اللعب تحت الطاولة كما قال في حوار سابق لـFilGoal.com بسبب أداء الحكم في مباراة الفريق ضد النجم الساحلي ونقل مواجهة الفريقين من السودان لمصر، رد مدرب الهلال بحسم "لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين، ومباراة الإياب لن تكون في القاهرة هذه المرة".

وبسؤاله هل صدام الأهلي والنجم مبكرا في الجولة الأولى سيكون في مصلحة الهلال أجاب صلاح آدم قائلا: "لأننا في مجموعة فالبتأكيد نتائج الفرق الأخرى مع بعضها البعض تؤثر علينا".

وأتم "الأمر يتوقف على وضعنا في المجموعة لننتظر ونرى كيف ستسير الأمور".

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