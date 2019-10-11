رئيس الزمالك: هل سيتحول استاد القاهرة لحديقة للأطفال؟

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 10:47

كتب : FilGoal

الحضور الجماهيري في مدرجات استاد القاهرة

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرار الجهات الأمنية برفض إقامة المباريات على ستاد القاهرة.

وقال رئيس الزمالك عبر قناة الحدث اليوم "لقد أعلن وزير الرياضة جاهزية ستاد القاهرة لاستضافة المباريات، وتلقينا إخطارا من هيئة الاستاد بأنها جاهزة لاستقبال الجمهور".

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وأضاف "ستاد القاهرة أنشئ لتقام عليه مباريات كرة القدم، والدولة صرفت عليه مليارات لتطويره قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية".

وأشار "لقد حضر الجمهور مباريات البطولة دون مشكلة، وخرج المنتخب من دور ال١٦ دون أي شغب جماهيري".

وتساءل "هل تريدون تحويل هذا الملعب العريق لحديقة أطفال أو للحيوانات؟!".

وشدد في ختام تصريحاته "متمسك بمواجهة جينيراسيون فوت بحضور جماهيري يبلغ ٥٠ ألف متفرج باستاد القاهرة أو ٢٠ ألف متفرج في بتروسبورت".

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