رئيس الزمالك: كهربا لم يوقع ورقة للأهلي.. عقده بلا شرط جزائي

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 10:41

كتب : FilGoal

كهربا - ديسبورتيفو أفيش

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

الزمالك
الأهلي

تحدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كل من يزعم أن محمود كهربا وقع على عقود مع الأهلي.

وكشف رئيس الزمالك عبر قناة الحدث اليوم عقد ناديه مع كهربا، يحمل توثيق اتحاد الكرة ويمتد ٣ مواسم إضافية، تنتهي في ٢٠٢٢.

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وأضاف "عقد كهربا مع الزمالك بلا شرط جزائي، ولم يوقع على ورقة للأهلي، كل ما تردد في هذا الشأن كذب".

وأشار "لقد اعترف مدير التعاقدات بالأهلي أمير توفيق بأن كهربا لم يوقع لناديه، وانتظروا المفاجآت قادمة".

وأتم تصريحاته "لقد تعهدت على هدنة مع محمود الخطيب ولن أتعرض له بالخير والشر، وأتمنى له التعافي من محنته الصحية".

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