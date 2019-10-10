رسائل نارية من الخطيب: هناك من يعمل فقط لإفشال الأهلي.. لن نتدنى للمستوى وسنحصل على حقوقنا

كلمة نارية بدأها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال حفل مراسم تسليم المارد الأحمر لدرع الدوري عن موسم 2018-19.

الخطيب حدد أسباب صعوبة دوري الموسم الماضي والتي من بينها "هناك من حاول وعمل فقط لإفشال الأهلي، أكثر من عمله على نجاحه هو".

وقال الخطيب: "الأهلي لا يعرف المستحيل هو العنوان المناسب للموسم الماضي".

وأوضح "الموسم كان صعبا للغاية، وكانت صعوبته في البداية بسبب الإصابات ثم ضغط المباريات إلى جانب عدم الحضور الجماهيري".

وتابع "ولكن صعوبة الموسم أيضا كانت في محاولات البعض بقدر الإمكان إفشال الأهلي. هناك من عمل فقط على إسقاط الأهلي وليس على نجاحه هو".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي برموزه وأولاده وجمهوره يتعرضون للإساءة والتطاول. هذه ليست رياضة".

وشدد "الأهلي يعرف جيدا كيف يحصل على حقوقه بما يتناسب مع قيمة وعراقة الأهلي. لن نتدنى بالمستوى حفاظا على قيمة الأهلي".

واستمر "قيمة الأهلي ترتفع وستبقى ترتفع دائما. متمسكون بتفعيل القانون واللوائح الخاصة باتحاد الكرة واللجنة الأولمبية. لن نترك حقوقنا أبدا".

وعاد الخطيب للحديث عن تحقيق الأهلي للقب الدوري الموسم الماضي، موجها رسالته للاعبين والجهاز الفني قائلا: "تستحقون الفرحة، ولكن بداية من اليوم سنطفئ نور الموسم الماضي، ومنذ صباح الغد نستعد لإنارة الموسم الجديد".

ورفع الأهلي لقب الدوري الموسم الماضي للمرة الـ 41 في تاريخه، بعد موسم ابتعد فيه عن الصدارة لفترات طويلة قبل أن ينتفض في النهاية ويحقق اللقب.

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