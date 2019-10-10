مؤمن زكريا: سأعود للملاعب في أقرب فرصة.. اشتقت لمواجهة الزمالك

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 23:02

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - مؤمن زكريا - الأهلي

حرص مؤمن زكريا جناح الأهلي على توجيه رسالة شكر لكل الجماهير المصرية على دعمه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى "في أقرب فرصة سأكون في الملاعب من جديد".

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مؤمن زكريا: "فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي بلقب الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع قناة تايم سبورتس "الدوري الموسم الماضي كان صعبا للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب. بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة".

وواصل "في أقرب فرصة سأكون في الملاعب من جديد. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه".

وأكمل حديثه قائلا: "أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم على حبهم".

مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ويعالج بسببها حاليا في ألمانيا على فترات.

صاحب الـ31 عاما شارك في 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.

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